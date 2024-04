Во взрослом возрасте мы, вероятно, имеем немного больше приватности, чем в подростковом возрасте. Но секс в автомобиле все еще такой же соблазнительный, как и раньше – и, особенно для тех из нас, у кого дома есть дети. Он дает вам дополнительную возможность отделиться от обязанностей, чтобы по-настоящему расслабиться.

Читай также Популярный порноактер дал самый важный совет для тех, кто хочет больше заниматься сексом

Автомобиль – это также замкнутое пространство, которое проверяет способность тебя и твоей партнерши эффективно удовлетворять друг друга и дает вам широкий доступ друг к другу, если это не Smart, конечно же.

Боковые ложки

Как это делается:

"Вы можете опустить одно сиденье до конца и усадить обоих людей на одно кресло в позу "боковая ложка", вставив пенис [или игрушку]", – говорит Дон Майкл, сертифицированный клинический психолог и автор книги "Мой муж не хочет заниматься со мной сексом".



Секс в позиции боковые ложки / Фото She Knows

Почему это круто:

Ложка остается классическим приемом во время секса, потому что это не только удобно, но и эффективно. Если вы нервничаете, когда впервые занимаетесь сексом в машине (мы все через это проходили), то с ложек можно начать. В такой позиции обоим партнерам легче расслабиться и снять напряжение, не отвлекаясь и не волнуясь перед началом сексуального контакта.

Сидячий задний вход

Как это делается:

"Лучшая позиция в автомобиле – это когда он сидит на пассажирском сиденье, а она сверху, лицом от него, чтобы иметь доступ к заднему входу. Эта позиция еще лучше, когда ее ноги расположены между его ногами, что делает позицию компактной и контролируемой", – говорит сексолог и семейный терапевт Кэт Ван Кирк (Kat Van Kirk).

Секс в позиции Сидячий задний вход / Фото She Knows

Почему это круто:

Женщина контролирует проникновение и ритм. При проникновении сзади происходит усиленная стимуляция точки G, и она или он имеет доступ к клитору,

– говорит Ван Кирк.

Поясной бондаж

Как это делается:

"Он ложится на спину на заднее сиденье, а она связывает его руки над головой ремнем безопасности. Она залезает на него сверху и толкает вволю", – рассказывает Джесс О'Рейли, доктор философии, автор книги "Маленькая книга об извращениях" (The Little Book of Kink).



Секс в позиции Поясной бандаж / Фото She Knows

Почему это круто:

Эта позиция подходит женщинам, которые умеют брать то, что хотят, без всяких извинений, – говорит О'Рейли. – Находясь сверху, она может тереться клитором о его тазовую кость или потянуться пальцами вниз для дополнительной стимуляции.

Водитель на заднем сиденье

Как это делается:

"Переверните переднее пассажирское сиденье вперед и придвиньте его как можно ближе к приборной панели, – говорит Лиза Свит, автор книги "365 сексуальных острых ощущений". – Затем он может откинуться на спинку сиденья со стороны пассажира, положив ноги по обе стороны от подголовника переднего пассажира. Она залазит на него лицом от него и, в зависимости от своего роста и типа автомобиля, может либо стать на колени, либо согнуть ноги так, чтобы ее ступни оказались снаружи его бедер. Чтобы взять его на тест-драйв, все, что ей нужно сделать, – это ухватиться за подголовник, чтобы добавить немного турбомощности, и перемещать его ручку переключения передач вверх, вниз и по кругу".

Совет по безопасности: "Выключите машину, чтобы не превратить эту поездку в последнюю радость. Также положите полотенце или что-то другое, чтобы защитить материал сиденья. И последнее, оставайтесь на пассажирской стороне автомобиля, чтобы не было случайных сигналов клаксона, когда страсти разгорятся", – говорит Свит.



Секс в позиции Водитель на заднем месте / Фото She Knows

Почему это круто:

"Это экономный способ передвижения, который не ставит под угрозу удовольствие, независимо от размера автомобиля", – говорит Свит. – Любая женщина на верхнем сиденье означает, что она управляет процессом, наезжая и скрежеща, как ей заблагорассудится, в то время, как он может расслабиться и присоединиться к острым ощущениям".

Яб-Ям с изюминкой

Как это делается:

Яб-Ям – это классическая тантрическая поза, которая хорошо подходит для секса на переднем сиденье.

"В Яб-Ям партнеры сидят лицом к лицу, один верхом на другом. В классической версии мужчина сидит в полной позе лотоса, а женщина лежит у него на коленях, обхватив его ногами. Конечно, это не очень практично в машине, но он может сидеть на пассажирском сиденье, а она может обхватить его", – говорят эксперты по тантрическому сексу Патриция Джонсон и Марк А. Майклз, соавторы книги "Партнеры в страсти: Руководство по великолепному сексу, эмоциональной близости и долговременной любви".

Секс в позиции Яб-Ям с изюминкой / Фото She Knows

Почему это круто:

"Если вы припаркованы в месте, где вас никто не побеспокоит, это также позволяет чередовать активный, подвижный секс с медленным, медитативным стилем занятий любовью. Это позволяет вам сидеть в тишине и ощущать тихую красоту сочетания вашего тела с телом любимого человека. Если сексуальная энергия начинает уменьшаться, вы можете пульсировать мышцами ПК, чтобы снова ее разжечь. Обмен импульсами, который иногда называют "тайным языком", может быть особенно чувственным способом сделать это", – говорят они.

Джонсон и Майклз также описывают эту позицию как "одну из самых интимных в сексе". Это потому, что она сближает ваши тела, "выравнивая их и располагая лицом к лицу, что делает ее идеальной для зрительного контакта", – объясняют они.

"Это позволяет вашим рукам быть свободными, чтобы ласкать друг друга или стимулировать другие эрогенные зоны. Это также прекрасно подходит для построения гармонии и связи, поскольку ваше дыхание и эмоциональные состояния будут синхронизироваться достаточно быстро", – говорят эксперты.

Совет для партнерши от профессионала: задавай темп. Это делает проникновение активным, а не пассивным, что часто приводит к более приятному оргазму.

Магистральное пространство

Как вы это делаете:

Вот он – потенциал для действий за задней дверью, в автомобиле, которого мы все так долго ждали. Каким бы сложным и акробатическим это не казалось, но вполне возможно сделать это в стиле "догги-стайл" или даже попробовать анальный секс в вашем автомобиле. Чтобы попробовать движение "Trunk Space", Майкл рекомендует "поставить одно кресло и попросить ее наклониться над ним к спинке, а он – сверху на нее".



Секс в позиции Магистральное пространство / Фото She Knows

Почему это круто:

Поза "догги-стайл" очень возбуждающая как для мужчин, так и для женщин, а когда вы попробуете ее за пределами четырех стен вашего дома, все может стать еще более удивительным. Для партнера, который принимает, появляется больше возможностей для прикосновений – грудь, клитор и тому подобное. Для партнера, который проникает, одна лишь глубина проникновения может быстро довести его до предела.

Дорожная голова

Как вы это делаете:

Вы знали, что это произойдет: "Дорожная голова" может быть визитной карточкой любого большого дорожного путешествия, а что касается импровизированных сексуальных актов, то это очень просто. Николь Прауз, доктор философии, исследовательница сексуальной реакции в Span Lab, говорит: "Секс – это не просто генитальное проникновение. Если они хотят попробовать что-то сексуальное в движении, безопаснее наблюдать за тем, как партнер стимулирует себя".

Занятие оральным сексом с водителем, который имеет пенис, также является очень популярной автомобильной деятельностью, которая, кажется, не приводит к значительным травмам с этой позиции; однако, существует достаточное увеличение нестабильного вождения с оральным сексом для водителя-мужчины, что, вероятно, это лучше всего имитировать с работающим двигателем после остановки!

Мы, конечно же, не твоя мама, но мы не одобряем оргазм во время управления транспортом. Поэтому никаких попыток воспроизвести это во время движения!



Секс в позиции Дорожная голова / Фото She Knows

Почему это круто:

Разнообразие – это специя жизни, а дорожные оральные ласки могут сделать вашу сексуальную жизнь значительно интереснее, особенно если вы творчески подойдете к позиционированию.

Это интересно 7 самых распространенных ошибок после секса: предпоследняя в списке возмущает партнеров больше всего

Какую бы из этих секс-позиций вы выбрали, стоит помнить о том, что такие интимные встречи следует устраивать там, где вас никто не увидит. В противном случае можно стать если не звездой сети, то иметь не очень приятный разговор с правоохранителями.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.