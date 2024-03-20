Мужчина прожил под водой 100 дней: он побил рекорд и заявил, что "помолодел" на 20 лет

Наш новый герой побил рекорд по самому длинному времени, проведенному под водой. При этом он уверяет, что "помолодел", находясь под водой.

Отставной водолаз ВМС доктор Джозеф Дитури, возможно, открыл ключ к омоложению, и секрет этот лежит глубоко под водой. Прожив 100 дней в лагуне глубиной 9 метров в Ки-Ларго, штат Флорида, доктор Дитури смог остановить процесс старения своего тела.

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Говорит, что "помолодел" на 20 лет

Ни в коем случае не пытайся воспроизвести увиденное. Это может оказать негативное влияние на твое здоровье!

Чувствуя себя на 20 лет моложе на клеточном уровне, 56-летний доктор Дитури говорит, что почувствовал уменьшение боли и почувствовал себя моложе, чем тогда, когда он впервые ступил в капсулу.

Анализ крови, взятый у Дитури после окончания 100-дневного цикла под водой, показал снижение на 50% маркеров воспаления в его организме и увеличение в 17 раз количества стволовых клеток, что и ожидалось.

В разговоре с WKMG News доктор Дитури сказал: "Таким образом, (у меня – Men 24) пролиферация стволовых клеток, уменьшение боли, уменьшение воспаления и ингибирование токсинов. Сейчас мне 56 лет. Мой внешний (биологический – Men 24) возраст был 44".

Когда я вышел из воды, мой внешний возраст был 34 года. Мои теломеры удлинились. Я фактически помолодел, когда был под водой,

– подчеркнул он.

С тех пор мужчина утверждает, что причиной его омоложения стала среда высокого давления.

Хотя улучшение здоровья доктора Дитури во время пребывания под озером кажется бесконечным, ученый потерял почти два сантиметра своего роста.

Он добавил: "Я уменьшился почти на два сантиметра, у меня появились серьезные проблемы, я сломал зуб, когда был там внизу. Наука еще не закончена, но мы работаем над этим. Существует целая куча вещей, которые он не может вылечить, но есть несколько хороших применений для него".

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Доктор Дитури добавил, что будет поститься до 15:00, не употребляя ничего, кроме воды и костного бульона, пока не наступит время есть.

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