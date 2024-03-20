Чоловік прожив під водою 100 днів: він побив рекорд і заявив, що "помолодшав" на 20 років

Наш новий герой побив рекорд з найдовшого часу, проведеного під водою. При цьому він запевняє, що "помолодшав", перебуваючи під водою.

Відставний водолаз ВМС доктор Джозеф Дітурі, можливо, відкрив ключ до омолодження, і секрет цей лежить глибоко під водою. Проживши 100 днів у лагуні глибиною 9 метрів у Кі-Ларго, штат Флорида, доктор Дітурі зміг зупинити процес старіння свого тіла.

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Каже, що "помолодшав" на 20 років

Ні в якому разі не намагайся відтворити побачене. Це може мати негативний вплив на твоє здоров'я!

Відчуваючи себе на 20 років молодшим на клітинному рівні, 56-річний доктор Дітурі каже, що відчув зменшення болю і відчув себе молодшим, ніж тоді, коли він вперше ступив у капсулу.

Аналіз крові, взятий у Дітурі після закінчення 100-денного циклу під водою, показав зниження на 50% маркерів запалення в його організмі і збільшення у 17 разів кількості стовбурових клітин, що й очікувалося.

У розмові з WKMG News доктор Дітурі сказав: "Таким чином, (у мене – Men 24) проліферація стовбурових клітин, зменшення болю, зменшення запалення та інгібування токсинів. Зараз мені 56 років. Мій зовнішній (біологічний – Men 24) вік був 44".

Коли я вийшов з води, мій зовнішній вік був 34. Мої теломери подовжилися. Я фактично помолодшав, коли був під водою,

– наголосив він.

Відтоді чоловік стверджує, що причиною його омолодження стало середовище високого тиску.

Хоча покращення здоров'я доктора Дітурі під час перебування під озером здається нескінченним, вчений втратив майже два сантиметри свого зросту.

Він додав: "Я зменшився на майже два сантиметри, у мене з'явилися серйозні проблеми, я зламав зуб, коли був там внизу. Наука ще не закінчена, але ми працюємо над цим. Існує ціла купа речей, які він не може вилікувати, але є кілька хороших застосувань для нього".

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Доктор Дітурі додав, що буде постити до 15:00, не вживаючи нічого, окрім води та кісткового бульйону, доки не настане час їсти.

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