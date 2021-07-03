Мужчина сломал пенис во время секса – и вошел в историю медицины: фото

Мужчина сломал пенис во время полового акта, не попав в цель. И таким образом попал в историю медицины. Ведь этот случай оказался первым "вертикальным переломом", который удалось задокументировать.

Речь идет, собственно, о "вертикальном переломе полового члена". 40-летний пострадавший (житель Великобритании) долгое время не мог заниматься сексом, пока перелом не зажил.

Обратите внимание Коронавирус влияет на мужское здоровье: новые доказательства

Впервые в истории медицины задокументировали вертикальный перелом пениса

О новом случай в истории медицины рассказало издание из Нью-Йорка со ссылкой на исследование, опубликованное в British Medical Journal. Речь идет о "вертикальном переломе пениса".

Медики говорят, что перелом произошел из-за неудачного попадания половым членом – в кость партнерши между анусом и гениталиями.

Саму травму же описывают так:

Разрыв эластичной оболочки под кожей, благодаря которой пенис увеличивается и формирует устойчивую эрекцию.

В общем 88,5% переломов полового члена случаются именно во время секса, в этом особенности нет. Однако почти все они – горизонтальные. Описанный случай с британцем уникален именно своей "вертикальностью" (как именно – на фото ниже).



Первый зарегистрированный случай вертикального перелома полового члена / Фото BMJ



Вертикальный разрыв длиной в 3 сантиметра зафиксировали на правой стороне пениса / Фото BMJ

Что интересно, ощущение пострадавшего от вертикального перелома также отличались от тех, которые испытывают после переломов горизонтальных. В частности, на месте перелома был только незначительный отек, а эрекция исчезла не мгновенно, а постепенно.

Так или иначе, а хирургам пришлось поработать над этой травмой аж 24 часа. Иначе эректильная дисфункция могла стать необратимой.

Послеоперационное же восстановление длилось 6 месяцев, и, как говорят медики и сам пациент, завершилось полным успехом.

Также интересно За 80 лет ничего не изменилось: эксперты назвали самую популярную секс-позицию всех поколений