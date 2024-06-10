Львы сражаются с тенью, а Девы наводят порядок во вселенной: мужской гороскоп на 10 – 16 июня
10 июня 2024, 06:32Читати новину українською
Тельцам надо попробовать что-то новое, Близнецы рискуют забыть свое лицо, Ракам придется поплакать. Чтобы узнать больше, читай мужской гороскоп на неделю 10 –16 июня 2024 года на Men 24.
Весам следует наконец принять решение, Скорпионам – попробовать побыть уязвимыми, а Водолеям – записать свои идеи, даже бессмысленные. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 10 июня и до 16 июня 2024 года.
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Гороскоп на неделю 10 июня – 16 июня для мужчин
- Овен. На этой неделе твоя энергия будет на уровне ядерного реактора, так что остерегайся перегрузок! Если ты решишь сделать генеральную уборку, не забудь, что робот – пылесос, а не ты. Совет Овнам – чаще вспоминать об отдыхе, потому что даже супергерои иногда берут выходные.
- Телец. Твое желание стабильности будет настолько сильным, что ты даже будешь готов носить два левых ботинка, лишь бы только быть уверенным в шагах. На этой неделе попробуй что-то новое, даже пускай это новый вкус йогурта. Совет Тельцам – не бойтесь экспериментов, даже если они касаются только вашего утреннего кофе.
- Близнецы. Твоя социальная активность достигнет уровня "взорванного пчелиного улья". Если будешь пытаться всем понравиться, рискуешь забыть, где твое истинное лицо. Совет Близнецам – найди время для себя, хотя бы для того, чтобы убедиться, что ты еще есть.
- Рак. На этой неделе ты будешь настолько эмоциональным, что даже твоя рыбка в аквариуме заметит твое настроение. Если почувствуешь, что тебя переполняют чувства, не забудь, что иногда даже подушка может быть отличным слушателем. Совет Ракам – плачьте только тогда, когда никто не видит, потому что слезы соленые и могут испортить ваш кофе.
- Лев. Твои амбиции на этой неделе будут настолько большими, что даже твоя тень станет твоей конкуренткой. Если планируешь захватить мир, начни с малого – с утренней зарядки. Совет Львам – не забывайте хвалить себя, но не настолько громко, чтобы вас слышали соседи.
- Дева. Твоя педантичность достигнет пика, и ты даже захочешь навести порядок во вселенной. Если обнаружишь, что ты единственный, кто видит беспорядок, возможно, время расслабиться. Совет Девам – дайте себе разрешение на несовершенство, хотя бы на выходные.
- Весы. На этой неделе твои весы будут так часто колебаться, что ты рискуешь потерять равновесие. Если не можешь решить, что выбрать на обед, попробуй всего понемногу. Совет Весам – иногда стоит принять решение, даже если это просто выбор между чайной ложкой и столовой.
- Скорпион. Твой магнетизм на этой неделе будет настолько сильным, что к тебе притянутся даже магниты из холодильника. Если чувствуешь, что все хотят твоего внимания, не бойся указать на границы. Совет Скорпионам – иногда даже вы можете быть уязвимыми, поэтому позвольте себе немного отдохнуть.
- Стрелец. Твое желание приключений будет настолько большим, что ты даже можешь отправиться в путешествие. В соседний супермаркет. Если чувствуешь, что жизнь стала рутиной, измени маршрут до работы. Или в супермаркет. Совет Стрельцам – помните, что лучшие приключения начинаются с небольших шагов.
- Козерог. Твоя решительность будет настолько сильной, что даже горы перед тобой будут отступать. Если решишь покорить мир, начни с уборки в своем доме. Совет Козерогам – не забывайте об отдыхе, потому что даже самые стойкие нуждаются в паузе.
- Водолей. Твоя креативность на этой неделе будет настолько впечатляющей, что ты даже рассмотришь возможность перекрасить свой потолок в цвет радуги. Если тебя переполняют идеи, запиши их все, даже те, что кажутся нелепыми. Совет Водолеям – иногда стоит позволить себе немного безумия.
- Рыбы. Твоя мечтательность на этой неделе будет настолько сильной, что ты даже забудешь, где заканчивается реальность. Если обнаружишь, что запутался в своих мыслях, попробуй записать их. Совет Рыбам – мечтать полезно, но не забывай возвращаться на землю хотя бы на обед.