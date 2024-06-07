Причиной этому преимущественно называют то, что вместо ранее популярной культуры случайных связей и одноразовых знакомств люди начали искать серьезные отношения. По данным опроса, речь идет о 53% мужчин и 68% женщин. Равноправное партнерство при этом хотят обрести 78% мужчин и 84% женщин.

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Три главных требования женщин к свиданию с потенциальным партнером

Но как им этого достичь? В исследовании женщины поделились тем, что именно они ищут, когда встречаются с потенциальным партнером. Tinder опубликовал 3 главные женские требования к свиданию

"Убедитесь, что ваш партнер благополучно вернулся домой ". 59% женщин считают такой уровень заботы рыцарским (против 38% мужчин).

". 59% женщин считают такой уровень заботы рыцарским (против 38% мужчин). " Отложите телефон во время свидания тет-а-тет". 55% женщин предпочитают ходить на свидания без экрана (по сравнению с 34% мужчин)

во время свидания тет-а-тет". 55% женщин предпочитают ходить на свидания без экрана (по сравнению с 34% мужчин) "Делайте искренние комплименты". 50% женщин поддерживают искренние комплименты (против 35% мужчин).

Намерения и действия в противовес притворному джентльменскому поведению, кажется, побеждают. Современные участники свиданий хотят копать глубже, говорить о важных вопросах, обсуждать долгосрочные цели и налаживать связи значимым способом,

– указано в отчете Tinder.

Что интересно, одинокие пользователи приложения для знакомств также жалуются на выгорание и усталость от приложений для знакомств. Но дело не в приложениях, говорят разработчики, а в том, как люди ими пользуются.

На что обратить внимание для свидания – советуют сами участники свиданий / Фото freepik

Эксперт Пол Брансон советует тем, кто ищет любовь, начать с уважения и общения – безразлично, онлайн или офлайн. Вот 5 советов для настоящих, уважительных и честных знакомств: