Настя Каменских взбудоражила пользователей сети идеальным телом в купальнике: горячее фото

Певица Настя Каменских активно продолжает делиться с нами архивными фотографиями с отдыха в теплых краях. На этот раз она решила не изменять традициям, поделившись со своими подписчиками соблазнительным фото в купальнике, а также радостной новостью. Наслаждайся порцией красоты от Насти Каменских на Men 24!
Соблазнительная Настя Каменских знает, что больше всего внимания привлекают именно те фото, на которых она позирует в купальнике. Неудивительно, что она с удовольствием делится ими со своими подписчиками. К слову, у певицы еще и хорошая новость для фанатов ее творчества.
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"Уже завтра (то есть сегодня – редакция Men 24) состоится долгожданный релиз моего альбома "Красное вино". Это альбом-откровение и он полностью ассоциируется со мной", – написала она под постом.
Конечно же, поклонники звезды очень быстро засыпали ее лайками. Также они не были скупыми на комментарии. Лови лучшие из них:
- "Красавица. Видно, что следите за своей фигурой";
- "Как всегда прекрасна. Очень роскошная фигура";
- "Идеальная";
- "Милые сердцу ножки Анастасии";
- "Жду с нетерпением";
- "Сексуальная";
- "Люблю твои песни и тебя".
Айда подписываться и ставить лайки красавице. Настя Каменских однозначно заслужила на твоё внимание. А еще так ты не пропустишь порцию горяченького от нее. К слову, самым уже интересно, чем же нас удивит певица в новом альбоме.
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