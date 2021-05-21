Настя Каменских взбудоражила пользователей сети идеальным телом в купальнике: горячее фото

Певица Настя Каменских активно продолжает делиться с нами архивными фотографиями с отдыха в теплых краях. На этот раз она решила не изменять традициям, поделившись со своими подписчиками соблазнительным фото в купальнике, а также радостной новостью. Наслаждайся порцией красоты от Насти Каменских на Men 24!

Соблазнительная Настя Каменских знает, что больше всего внимания привлекают именно те фото, на которых она позирует в купальнике. Неудивительно, что она с удовольствием делится ими со своими подписчиками. К слову, у певицы еще и хорошая новость для фанатов ее творчества.

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"Уже завтра (то есть сегодня – редакция Men 24) состоится долгожданный релиз моего альбома "Красное вино". Это альбом-откровение и он полностью ассоциируется со мной", – написала она под постом.

Конечно же, поклонники звезды очень быстро засыпали ее лайками. Также они не были скупыми на комментарии. Лови лучшие из них:

"Красавица. Видно, что следите за своей фигурой";

"Как всегда прекрасна. Очень роскошная фигура";

"Идеальная";

"Милые сердцу ножки Анастасии";

"Жду с нетерпением";

"Сексуальная";

"Люблю твои песни и тебя".

Айда подписываться и ставить лайки красавице. Настя Каменских однозначно заслужила на твоё внимание. А еще так ты не пропустишь порцию горяченького от нее. К слову, самым уже интересно, чем же нас удивит певица в новом альбоме.

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