Мы, конечно же, на все 100 процентов уверены, что ты не видел ни одного выпуска "Холостяка". Но это не должно помешать тебе узнать о его участнице Джессике , которая буквально стала звездой сети. Красавица регулярно выкладывает соблазнительные фото, а также щеголяет своими роскошными изгибами. Айда смотреть, чем на этот раз она порадовала своих подписчиков.

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"Крутая съемка была в стиле Моники Беллуччи. Интересно ассоциируюсь ли я у вас с ней?", – написала она под постом.

Конечно же, поклонники красавицы не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты круче, чем Моника";

"Очень красивая. Моника уже не та. У нас есть Джессика";

"Черты лица действительно похожи. Моника – эталон красоты. Итак, Джессика недалеко убежала";

"Шикарная";

"Боже, ты невероятная";

"Пример для многих женщин";

"Очень круто".

Роскошная Джессика вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы рекомендуем не только поставить лайк под этим фото, но и подписаться на красавицу. Подозреваем, что впереди еще много горяченького от нее!