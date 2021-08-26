"Настоящая мечта": Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила сеть

Накануне выхода в эфиры реалити "Холостячка" Злата Огневич решила взбудоражить сеть. Сделала она это с помощью серии чувственных фото. На них она позирует в пальто и шелковом платье, которое выигрышно подчеркивает соблазнительные изгибы певицы.

Поклонники буквально заворожены красотой певицы. Неудивительно, что за считанные часы серия кадров Златы Огневич собрала тысячи лайков.

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Злата Огневич снялась в соблазнительном платье

"Чувствую дыхание осени", – написала Злата Огневич под публикацией.

Поклонники певицы были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Лови лучшие из них:

"Последний кадр – любовь";

"Красота, которую не описать словами";

"Невероятная красота! Замечательные фото";

"Очень-очень красивая";

"Роскошная. Желанная. Хорошая";

"Ты просто волшебная";

"Ты настоящая мечта";

"Обаятельная и сексуальная";

"Любимая зажигалка";

"Давай я буду твоим парнем".



Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич



Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич



Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич



Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич

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Следить за Златой Огневич в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем и тебя подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию соблазна от "Холостячки"?