Заметим, что на месте Анжелы хотел бы быть каждый. Сама же героиня, как мы видим, совсем не против такого отдыха с солисткой Go_A Катериной Павленко. Давайте же смотреть, кто эта загадочная Анжела.
Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена
Чтобы расставить все точки над "і" мы заметим, что сама Катерина написала под публикацией: "Я и Анжела". Чтобы ты себе не подумал, что мы придумали имя для веселья.
Подписчикам Кати настолько сильно понравился пост певицы, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая Анжела, когда там такая красивая Катерина?";
- "Сейчас половина ленты хочет быть Анжелой";
- "Ух, хоть на фото вода, но это сплошной огонь. Крутые!";
- "Я влюблен в эту женщину";
- "Она непревзойденная";
- "Катерина, вы невероятная";
- "Анжела крутая, но Катя еще круче";
- "Невозможно крутая Катя и просто суперсекси";
- "Королева Катерина";
- "Я хочу быть твоей касаткой";
- "Как же горячо".
Катерина Павленко в купальнике взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Павленко
Наслаждайся Синди Прадо похвасталась соблазнительными формами в сети
Будем откровенны, от Катерины Павленко мы не ожидали такого. Неудивительно, что это фото стало настолько популярными среди ее подписчиков. Интересно, если на нее еще и подписаться, то есть шансы, что подобных публикаций будет еще больше? Попробуем проверить!