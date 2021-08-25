Заметим, что на месте Анжелы хотел бы быть каждый. Сама же героиня, как мы видим, совсем не против такого отдыха с солисткой Go_A Катериной Павленко. Давайте же смотреть, кто эта загадочная Анжела.

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Чтобы расставить все точки над "і" мы заметим, что сама Катерина написала под публикацией: "Я и Анжела". Чтобы ты себе не подумал, что мы придумали имя для веселья.

Подписчикам Кати настолько сильно понравился пост певицы, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая Анжела, когда там такая красивая Катерина?";

"Сейчас половина ленты хочет быть Анжелой";

"Ух, хоть на фото вода, но это сплошной огонь. Крутые!";

"Я влюблен в эту женщину";

"Она непревзойденная";

"Катерина, вы невероятная";

"Анжела крутая, но Катя еще круче";

"Невозможно крутая Катя и просто суперсекси";

"Королева Катерина";

"Я хочу быть твоей касаткой";

"Как же горячо".



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