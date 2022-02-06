"Настоящий пожар": Джессика из "Холостяка" в откровенном купальнике взбудоражила подписчиков

6 февраля 2022 , 04:39
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Источник:

инстаграм Джессики Чеги

Давненько мы не заглядывали к Джессике Чеги в инстаграм, о чем уже начали жалеть. Участница реалити "Холостяк" зря времени не тратит, выкладывая горячие фото в сеть.

Сейчас красавица отдыхает в Арабских Эмиратах. Неудивительно, что в ее инстаграме появилось фото в купальнике. И оно не на шутку взбудоражило не только пользователей сети, но и нашу редакцию.

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"Жить. Здесь. Сейчас. Кайф", – написала она под публикацией.

И мы не будем спорить с Джессикой. Лови удовольствие от того, что происходит в твоей жизни. А мы пока почитаем комментарии, которые оставили подписчики под фотографией:

  • "Держите возле себя 10 охранников, потому что нашу Джессику украдут арабы";
  • "Видимо, Миша кусает локти, какую красавицу и умницу потерял";
  • "Вау, как хорошо";
  • "Очень красивы и фигура, и купальник";
  • "Ты шикарна";
  • "Дайте мне льда, пожалуйста";
  • "Это настоящий пожар".


Джессика Чеги взбудоражила сеть горячим фото с отдыха / Фото с инстаграма Чеги

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Джессика Чеги – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Тебя мы буквально призываем приобщиться к ее армии поклонников. Это позволит тебе одним из первых любоваться горячими фотографиями нашей героини.

Автор: Назарій Лазур