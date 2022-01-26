Все большее внимание обращается на ингредиенты и процесс производства продукции. Неудивительно, что крупные бренды крепких алкогольных напитков делают ставку на премиумизацию. И именно на ней мы попытаемся заострить наше внимание дальше.

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

Водка – одна из самых популярных категорий среди крепких напитков. Так что даже в такой категории, как водка, традиционно считавшейся нейтральной на вкус, ежедневно растет конкуренция между производителями, а лучшие из лучших дарят не просто продукт, а впечатление и удивляют вкусами.

Курс на премиумизацию, который уже не остановить

Следует напомнить, что водка уже перестала быть просто крепким и прозрачным напитком. Это безудержный характер и неукротимая сила, разлитая в бутылки. О технологичности производства и разнообразии вкусов можно говорить вечно. Удивить вкусом, довершить упаковкой, поразить подачей, подкрепить все историей – вот новый уровень, которого ожидают потребители от любимых брендов.

Так, за последний год премиум-сегмент в продажах одного из самых популярных брендов водки Nemiroff вырос почти на 40%. Это еще раз подтверждает его актуальность.



Потребители все чаще предпочитают премиум-продукцию / Фото Nemiroff

Насыщение вкуса, а не его нейтрализация

Если раньше производители делали все возможное, чтобы лишить водку вообще любого вкуса, то сейчас все иначе. Водка должна обладать вкусом, а на него влияют как ингредиенты, так и характер и качество воды. Алан Дитрих, генеральный директор Crater Lake Spirits, объясняет, что важно и содержание минералов, и pH, и жесткость воды.

Неудивительно, что сейчас при изготовлении водки подходят к вопросу фильтрации воды с другой стороны. Интересует не только удаление из напитка лишних частиц – хоть и это очень важно – а именно насыщение воды. Добавление ей выраженного вкуса.



Компании пытаются сделать воду для водки более "живой" / Фото Anderson Rian

На помощь производителям приходят и новые технологии. К примеру, компания St. Lucifer Spirits, производящая водку Dirty Devil, взяла на вооружение обратный осмос. С его помощью происходит очищение родниковой воды. Но это еще не все, ведь питательную влагу ожидает этап насыщения кислородом. Его в итоге становится в 5 раз больше, а сама водка становится более "живой".

Фильтрация позволяет напитку раскрыться по-новому

Если взять в пример Nemiroff, то бренд делает особый акцент на качестве воды. Начнем с того, что она добывается на собственных скважинах на Подолье, известном как край тысячи озер. Водно-спиртовая смесь для водки обычно проходит 11 степеней фильтрации. С нее не только удаляются примеси. Она еще и наполняется минералами. Финальный продукт полируется с помощью серебра и платины.

Дополнительной, 12-й степенью может похвастаться лимитированная линейка Moon Edition , придающая вкусу уникальности. Такая водка освежающая с легкой терпкостью, оттенками обжаренного зерна и карамели.

Курс на натуральность

Особого внимания при изготовлении премиальной водки заслуживают натуральные ингредиенты. С их помощью можно добавить в напитки новых ноток, которые сделают его незабываемым и узнаваемым.

Конечно же, можно добиться чего-то подобного с помощью ароматизаторов и заменителей вкуса, но это ставит крест на самом понятии премиум-продукции. Да и вкус будет значительно отличаться не в лучшую сторону.

Неудивительно, что лидеры рынка не идут по этому пути. То, что сейчас в тренде по всему миру, Nemiroff практикует несколько веков. Еще с 16 века при изготовлении продукции использовали только натуральные фрукты и ягоды, мед и специи.



Премиальную продукцию сложно представить без натуральных ингредиентов / Фото Nemiroff

К примеру, при изготовлении линейки De Luxe используется ароматный цвет липы. А вот пикантная и сладкая в то же время De Luxe Honey Pepper получила еще более насыщенный букет ароматов и вкусов. А все потому, что в нем сочетается не только мед, собранный на локальных пасеках, но и перец чили и 27 трав и специй. Травы, к слову, собираются вручную. С помощью такого подхода производитель делает контроль над качеством более тщательным.

Премиальному продукту – премиальное сырье

Еще одна ключевая составляющая – спирт. А на его качество оказывает влияние сырье, из которого спирт изготовлен.

В водке премиум-сегмента, как правило, говорится о пшенице. Зерно хоть и дороже в закупке, чем картофель, например, но именно оно позволяет сделать напиток более приятным. Для производителей выгодным сырьем для изготовления спирта все же является картофель. Но наличие сивушных масел, негативно влияющих на здоровье потребителя, часто делает ее основанием спиртов для технических целей.

Поэтому, если производитель предпочитает зерно, то в результате потребитель получает водку без непонятного послевкусия или ароматов. Сам же продукт с сильным характером выделяется выразительными сладковатыми тонами. В нем можно будет различить нотки лайма, цедры лимона, аниса или лакрицы.



Она отличается несколько кремовой текстурой и мягкостью, по вкусу присутствуют хлебные нотки / Фото Nemiroff

И напоследок...

Продукция премиум-сегмента отличается не только отборным сырьем и натуральными ингредиентами. На стоимость конечного продукта влияют дополнительные этапы дистилляции, а также инновационные решения на каждом этапе производства.

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