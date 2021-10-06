Неймар закрутил роман с новой девушкой: горячие фото Бруны Бьянкарди

Футболиста Неймара однозначно можно назвать настоящим счастливчиком. Он не только сумел построить крутую спортивную карьеру, но и может похвастаться довольно насыщенной личной жизнью. Чего только стоит его новая пассия – Бруна Бьянкарди. Айда смотреть горячие фото новой девушки Неймара на Men 24!

О начале отношений Неймара и Бруны Бьянкарди заговорили еще несколько месяцев назад. Все потому, что футболист посетил вечеринку игроков ПСЖ перед стартом сезона вместе с ней.

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Поэтому мы решили заглянуть на инстаграм к Бруне Бьянкарди, чтобы ближе познакомиться с новой девушкой Неймара. И, будем откровенны, повезло ему еще как. Сам увидишь!

Бруна Бьянкарди

Instagram : brunabiancardi .

. Возраст: 27 лет.

27 лет. Количество подписчиков: 381 тысяч.

Должны признаться, в Неймара просто отличный вкус. Бруна завораживает с первых же секунд своей невероятной улыбкой. А если полистать ее инстаграм, то можно буквально застрять там на целый вечер. Поэтому будь максимально осторожным, ведь новая пассия футболиста ПСЖ придется по душе и тебе!

Горячие фото Бруны Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди



Соблазнительные фото девушки Неймара Бруны Бьянкарди / Фото с инстаграма Бьянкарди

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Как видишь, Бруна Бьянкарди обожает фотографироваться в купальниках и эротической нижнем белье. И было бы странно, если бы ей это не нравилось. Такие соблазнительные формы скрывать под одеждой – настоящий грех.