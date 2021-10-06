Неймар закрутив роман із новою дівчиною: гарячі фото Бруни Б'янкарді

Футболіста Неймара однозначно можна назвати справжнім щасливчиком. Він не лише зумів побудувати круту спортивну кар'єру, а й може похизуватися доволі насиченим особистим життям. Чого тільки варта його нова пасія – Бруна Б'янкарді. Гайда дивитися гарячі фото нової дівчини Неймара на Men 24!

Про початок стосунків Неймара та Бруни Б'янкарді заговорили ще кілька місяців тому. Усе тому, що футболіст відвідав вечірку гравців ПСЖ перед стартом сезону разом з нею.

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Тож ми вирішили заглянути на інстаграм до Бруни Б'янкарді, щоб ближче познайомитися з новою дівчиною Неймара. І, будемо відвертими, пощастило йому ще й як. Сам побачиш!

Бруна Б'янкарді

Інстаграм: brunabiancardi .

. Вік: 27 років.

27 років. Кількість підписників: 381 тисяча.

Мусимо зізнатися, в Неймара просто відмінний смак. Бруна заворожує з перших же секунд своєю неймовірною усмішкою. А якщо погортати її інстаграм, то можна буквально застрягнути там на цілий вечір. Тож будь максимально обережним, адже нова пасія футболіста ПСЖ припаде до душі й тобі!

Гарячі фото Бруни Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді

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Як бачиш, Бруна Б'янкарді обожнює фотографуватися у купальниках і еротичній спідній білизні. І було б дивно, якби їй це не подобалося. Такі спокусливі форми приховувати за одягом – справжній гріх.