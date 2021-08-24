Как нужно завтракать, чтобы не навредить фигуре

Мечтаешь о плоском животе, чтобы кубики пресса начали проявляться? Тогда тебе нужно не только заняться спортом, но и пересмотреть свой рацион. В частности ответственно отнестись к завтраку.

Многие эксперты отмечают, что завтрак – самый важный прием пищи. Мол, он активизирует метаболизм, помогает набираться энергии и почувствовать удовольствие. Но мы часто превращаем полезный завтрак на вредный. Поэтому мы пройдемся по распространенным ошибкам, которых следует избегать каждому!

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Ошибки во время завтрака, которые могут повлиять на твою фигуру

1. Отказ от завтрака

Ты поклонник интервального голодания? Тогда ты можешь отложить еду на вечер, а не начинать с нее день. Однако завтрак также помогает:

регулировать чувство голода,

стимулирует метаболизм,

предотвращает потреблению слишком большого количества калорий в течение дня.

Завтрак должен дать тебе достаточно энергии на день. Поэтому это прекрасный повод начать день со здоровой пищи. Сбалансированный и здоровый завтрак позволит чувствовать себя бодрым в течение дня, а также не волноваться за свою фигуру.

2. Ты ешь слишком быстро

Пытаешься за 5 минут запихнуть в себя еду? Именно такой подход к потреблению пищи может стать причиной для быстрого переедания.

Если ты не знаешь, то для получения мозгом сигнала о сытости нужно подождать 20 минут. Поэтому быстрое потребления пищи становится причиной того, что в твоем желудке оказывается значительно больше пищи, чем ему нужно.



Научись завтракать без спешки, смакуя каждый кусок пищи / Фото Unsplash

3. Ты забываешь о белках

Исследования показали, что добавление белка к каждому приему пищи может облегчить наращивания мышечной массы. Отсутствие белка в завтраке может привести к тому, что уровень сахара в крови выйдет из-под контроля. Поэтому можешь добавить в свой рацион греческий йогурт, авокадо, бобовые, сыр.

4. Откажись от обезжиренных продуктов

Продукты, которые продаются с пометкой "обезжиренный", могут содержать очень много калорий и очень мало белка. Более того, они не делают твой завтрак сбалансированным, а также не содержат достаточно питательных веществ, необходимых для твоего здоровья. А еще они повышают вероятность того, что ты захочешь поесть через час, если не быстрее.



Обезжиренные продукты могут содержать значительно больше калорий / Фото Unsplash

5. Ты ешь фасованные продукты

Если ты проспал, то для завтрака сойдет буквально что угодно. Лишь бы успокоить свой желудок, который поет с самого утра. Неудивительно, что иногда под руку попадают блюда в упаковках. И от них мы бы тоже рекомендовали отказаться. Во-первых, большинство из них могут содержать много натрия или сахара, что может привести к увеличению жировых отложений. Во-вторых, упакованные продукты обычно дают очень мало энергии, а также почти не содержат важных питательных веществ.

6. Кофе с высоким содержанием сахара

Твой завтрак часто содержит кофе с молоком и приличной порцией сахара? Тогда это может быть причиной того, что ты снова чувствуешь себя голодным через несколько минут. Поэтому, если ты не можешь отказаться от этого напитка, отдай предпочтение варианту без сахара и всевозможных добавок.

Не любишь пить просто кофе? Тогда добавь к нему специи. Это позволит раскрыть его аромат и вкус по-новому.



Попробуй отказаться от кофе с сахаром и сиропами / Фото Unsplash

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Прислушайся к этим советам, чтобы завтрак приносил тебе максимум пользы. Он не только зарядит тебя энергией для новых свершений, но и позволит поддерживать свое тело в идеальной форме.