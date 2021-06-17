Очаровательные и соблазнительные: любимые футболистов сборной Нидерландов – фото

Правило "за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина" в футболе работает не всегда. Спортсмены часто становятся успешными еще задолго до того, как задумываются о браке.

Вот и в сборной Нидерландов – например, если взять стартовый состав в матче этой команды против Украины – женаты не все, и не у всех даже есть девушка. Но сегодня Men 24 покажет как раз тех, у кого есть!

Стоит знать Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Настоящие звезды сборной Нидерландов

Вратарь – Мартен Стекеленбург, 38 лет, играет за нидерландский "Аякс". Ким Стекеленбург – его жена.





Защитник – СтефанДе Врей, 29 лет, играет за итальянский "Интер". Дойна Туркана – его партнерша.





Защитник – Дейли Блинд, 31 год, играет за амстердамский "Аякс". Кенди-Рей Флер – его любимая.





Полузащитник – Мартен де Рон, 30 лет, играет за итальянскую "Аталанту". Рикарда де Рон – его жена, и трое детей.





Полузащитник – Фрэнки де Йонг, 24 года, игрок "Барселоны". Микки Кимени – его девушка.





Полузащитник – Патрик ван Аанхолт, 30 лет, играет в Англии за "Кристал Пэлэс". Линси ван Аанхолт – его жена.





Полузащитник – Джорджиньо Вейналдум, 30 лет, в этом году играл за "Ливербуль", а продолжит в ПСЖ. Мирелла Перейра – его любимая.





Нападающий – Ваут Веггорст, 28 лет, игрок немецкого "Вольфсбурга". Никки ван Эш – ​​его девушка.





Нападающий – Мемфис Депай, 27 лет, играет за "Лион" во Франции. Лори Харви – его невеста.





остальные 2 игроков стартового состава матча Нидерландов с Украиной – 20-летний Юрриен Тимбер и 25-летний Дензел Дюмфрис – или ни с кем сейчас не встречаются, или тщательно скрывают партнеров.

Все фото взяты с инстаграм-страниц, собственно, жен и девушек футболистов сборной Нидерландов. Знайте и наслаждайтесь!

Также интересно Популярный блогер проверил, приняли бы его в ФБР: видео сумасшедшего фитнес-теста