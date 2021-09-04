Octagon-girl Камила Оливейра примерила образ дерзкой ковбойки
Источник:инстаграм Камилы Оливейры
Камила Оливейра – еще одна красавица, за которой мы следим в инстаграме с огромным удовольствием. Octagon-girl не устает делиться со своими поклонниками кадрами, на которых позирует в откровенных образах. Не стал исключением и свеженький пост красавицы.
На фотографии, которую Камила Оливейра выложила в сети, она позирует в образе дерзкой ковбойки. Octagon-girl позирует в нижнем белье с леопардовым принтом. Дополняют соблазнительный образ коричневые ботфорты и шляпа. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!
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Неудивительно, что кадр Камилы Оливейры безумно понравился ее поклонникам. Об этом свидетельствует не только безумное количество лайков, но и комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Красивая и замечательная";
- "Настоящие королева";
- "Чрезвычайно роскошная";
- "Люблю тебя, Камила!";
- "Царица джунглей";
- "Какая же ты безупречная";
- "Очень и очень сексуальная";
- "Мне нравится твой образ".
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