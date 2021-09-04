Octagon-girl Каміла Олівейра приміряла образ зухвалої ковбойки

Каміла Олівейра – ще одна красуня, за якою ми слідкуємо в інстаграмі з величезним задоволенням. Octagon-girl не втомлюється ділитися зі своїми прихильниками кадрами, на яких позує у відвертих образах. Не став винятком і свіженький пост красуні.

На світлині, яку Каміла Олівейра виклала в мережі, вона позує в образі зухвалої ковбойки. Octagon-girl позує у спідній білизні з леопардовим принтом. Доповнюють спокусливий образ коричневі ботфорти та капелюх. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

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Не дивно, що кадр Каміли Олівейри шалено сподобався її прихильникам. Про це свідчить не лише шалена кількість лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Красива і чудова";

"Справжні королева";

"Надзвичайно розкішна";

"Люблю тебе, Каміла!";

"Цариця джунглів";

"Яка ж ти бездоганна";

"Дуже і дуже сексуальна";

"Мені подобається твій образ".



Каміла Олівейра в образі сексуальної ковбойки розбурхала мережу / Фото з інстаграму Олівейри

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