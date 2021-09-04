Octagon-girl Каміла Олівейра приміряла образ зухвалої ковбойки
Джерело:інстаграм Каміли Олівейри
Каміла Олівейра – ще одна красуня, за якою ми слідкуємо в інстаграмі з величезним задоволенням. Octagon-girl не втомлюється ділитися зі своїми прихильниками кадрами, на яких позує у відвертих образах. Не став винятком і свіженький пост красуні.
На світлині, яку Каміла Олівейра виклала в мережі, вона позує в образі зухвалої ковбойки. Octagon-girl позує у спідній білизні з леопардовим принтом. Доповнюють спокусливий образ коричневі ботфорти та капелюх. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!
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Не дивно, що кадр Каміли Олівейри шалено сподобався її прихильникам. Про це свідчить не лише шалена кількість лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Красива і чудова";
- "Справжні королева";
- "Надзвичайно розкішна";
- "Люблю тебе, Каміла!";
- "Цариця джунглів";
- "Яка ж ти бездоганна";
- "Дуже і дуже сексуальна";
- "Мені подобається твій образ".
Каміла Олівейра в образі сексуальної ковбойки розбурхала мережу / Фото з інстаграму Олівейри
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