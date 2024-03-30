Как одеваться в 30 лет и делать это со вкусом: инструкция по применению

Итак, ты провел свои 20 лет, экспериментируя со своим стилем. Теперь пришло время узнать, как одеваться, когда тебе за 30. Что делать, чтобы быть стильным и ярко выделяться.

Надеемся, к этому моменту ты уже знаешь, что тебе нравится, что хорошо смотрится, а где все еще можно немного рискнуть. По сути, твои 30 – это то же, что и 20, но с большими деньгами и лучшим пониманием того, что "Нет" вечеринке во вторник вечером – это не просто "Нет", а "Нееееееееееет".

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Кашемировое пальто, вероятно, будет одной из самых любимых вещей в твоем гардеробе. Кроссовки будут менее кричащими и более сдержанными, базовыми. Ты также можешь начать покупать вещи, которые стоят немного дороже – это инвестиция! Красиво сделанную повседневную сумку, универсальную куртку. Даже зонт, потому что ты стал более организованным, не так ли?

Несмотря на это, четвертое десятилетие твоей жизни – это не только время для того, чтобы уменьшить свой гардероб. Экономность – это одно, но у тебя все еще есть место для чудачеств со своим стилем. В конце концов, ты все еще молод. Поэтому немного цвета не повредит. Итак, вот как одеваться в свои 30, и делать это хорошо.

1. Обнови свой гардероб

Сейчас в твоем гардеробе, вероятно, полно вещей, которые ты носил в 20 лет. Худи с ярким принтом, которое ты купил в 2015 году, имеет большую сентиментальную ценность, и это нормально. Но все, что тебе не подходит, нужно выбросить или пожертвовать как можно быстрее. Вместо этого пришло время приобрести себе надежные базовые вещи, например, белые футболки и худи пастельных цветов.



В твоем гардеробе должны быть базовые футболки / Фото senivpetro

Независимо от того, нужно ли тебе носить очки ежедневно, или только когда выходит солнце, когда тебе исполнится 30, ты поймешь, что одной пары очков недостаточно. Используй эти 10 лет, чтобы расширить свой ассортимент очков и инвестировать в разнообразные оправы, которые ты сможешь носить в разных случаях – хорошей отправной точкой будет одна черная, одна черепахового цвета и одна прозрачная ацетатная пара (и, возможно, более легкая пара в металлической оправе для лета).

Как и в случае с очками, одного пальто тебе больше не хватит – время разнообразить свой гардероб верхней одеждой. Для начала стоит приобрести три качественные пальто: два шерстяных на зиму (черное и коричневое) и одно на теплое время года (универсальнее легкого тренча не найти).

2. Одевайся на свой вкус

Ты купил свой первый костюм в 20 лет, сейчас самое время приобрести еще несколько вариантов. Инвестируй в качественные черные, серые и темно-синие костюмы, как минимум, а потом добавь несколько более смелых цветов, материалов или узоров (твид и клетка достаточно универсальны), а также разный вес для зимы и лета.

костюм – это не просто костюм, это также пиджак и брюки, которые можно разделить и носить с джинсами, чиносами и теннисками, не говоря уже о пиджаках или брюках из других костюмов.



Стоит инвестировать деньги в хороший и качественный костюм / Фото halayalex

Возможно, кто-то из твоих друзей сейчас женится, поэтому, скорее всего, ты посетишь несколько свадеб и вечеринок с черными галстуками. Стоит инвестировать в приличный вечерний костюм и желательно сшить его на заказ, чтобы быть уверенным, что он будет сидеть на тебе, как влитой. Классический вариант – это, конечно, черный с пиковым лацканом, но мы также предлагаем тебе серьезно рассмотреть полуночный синий.

3. Приличная одежда для отдыха летом

Прошли те времена, когда можно было сбросить рубашку и валяться в парке в паре джинсов – в жаркую погоду, то ли на пляже, то ли во время внезапной жары в родных краях, ты все равно должен выглядеть как взрослый человек.

Твоя первая остановка – приобрести себе приличную пару плавок, которые также можно использовать как шорты. После этого обрати внимание на рубашки, костюмы и брюки из хлопка или льняно-хлопковых смесей, а также на летние туфли-лодочки и мокасины для элегантных мероприятий.

Если ты все еще чувствуешь, что тебе действительно нужно носить вьетнамки, подумай о приобретении кожаных босоножек или замшевых эспадрильев вместо них. И то, и другое выглядит значительно лучше, и намного приятнее для глаз, если у тебя мохнатые пальцы на ногах.

4. Инвестируй, чтобы произвести впечатление

Сейчас самое время начать пополнять свой гардероб вещами, которые прослужат тебе всю жизнь. Начни с вещей, которые ты будешь использовать часто, и инвестируй в лучшее, что ты можешь купить. Мы говорим о вещах, которые тебе нужны только в одном случае, например, сумки, универсальный тренч, серебряные запонки, хороший зонтик или кожаный кошелек высокого класса.



В твоем гардеробе должны быть качественные вещи / Фото Drazen Zigic

Это также хорошее время, чтобы начать расширять свою коллекцию обуви, то ли базовыми кроссовками, или разнообразными вариантами более изящных туфель, таких как дерби или оксфорды.

Речь идет не только об отдельных вещах. Когда ты научишься одеваться в возрасте за 30, тебе нужно будет начать инвестировать в более качественные ткани и материалы. Хотя легкая мериносовая шерсть идеально подходит для многослойной одежды или для прохладных осенних дней, ничто не сравнится с супермягким кашемиром в холодные месяцы. Если ты проводишь много времени на улице по делам, кашемировый джемпер – это, пожалуй, самая мудрая покупка, которую ты можешь сделать в этом десятилетии.

Скорее всего, ты провел свои 20 лет, пользуясь кучей разных ароматов, которые покупал наугад. Теперь настало время серьезно подойти к выбору модного аромата. Выбери ключевую ноту или запах, который тебе нравится (тебе больше нравятся древесные, водные, цветочные или свежие ароматы?) и попробуй несколько вариантов в магазине. Также стоит приобрести другие средства для ухода за собой с теми же базовыми нотами, чтобы утром не столкнуться с их ароматами. Здесь нет ошибок новичков.

5. Покупай меньше, но лучше

Журналисты поговорили с креативным директором, иконой стиля и просто симпатичным мужчиной Ричардом Бидулом о том, как одеваться, когда тебе за 30.

Недавно я прочитал, что индустрия моды уступает лишь нефтяной промышленности по своему вкладу в разрушение окружающей среды. Учитывая это, мое золотое правило для тех, кому за тридцать, заключается в следующем: инвестируйте в качество, а не в количество,

– говорит Бидул.

Это не значит, что нужно покупать самые дорогие вещи. Это означает, что мы все должны приложить сознательные усилия, чтобы отойти от одноразовых модных вещей и сезонных трендов и перейти к одежде, произведенной локальными производителями или мировыми брендами, которые ведут устойчивый, ответственный и этичный бизнес.



Покупай меньше вещей, но выбирай те, которые прослужат дольше / Фото Seniv Petro

"Сделаем это как можно проще: покупайте меньше, но лучше. Отдавайте предпочтение натуральным тканям (например, кашемиру или мериносу), а не искусственным", – подчеркнул он.

Бонус. Поддерживай себя

Дэвид Бирн как-то написал: "И вы можете спросить себя: "Я прав или нет?". И вы можете спросить себя: "Боже, что я наделал?". Если эти вопросы прокручиваются в твоей голове, когда ты стоишь перед зеркалом, то имей немного уверенности в себе.

Ты одеваешься как взрослый человек уже 10 – 20 лет, ты знаешь, что работает, а что нет. Так что поддерживай себя, когда дело доходит до выбора стиля, и носи его с энергией человека, который уверен в себе.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут тебе одеваться стильно и со вкусом. А также у тебя не будет проблем с тем, что же это надеть, ведь в твоем гардеробе будут любимые вещи, которые ты сможешь смело сочетать между собой.