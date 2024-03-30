Як одягатися у 30 років і робити це зі смаком: інструкція для застосування

Отже, ти провів свої 20 років, експериментуючи зі своїм стилем. Тепер настав час дізнатися, як одягатися, коли тобі за 30. Що робити, щоб бути стильним і яскраво виділятися.

Сподіваємось, до цього моменту ти вже знаєш, що тобі подобається, що має добрий вигляд, а де все ще можна трохи ризикнути. По суті, твої 30 – це те саме, що і 20, але з більшими грошима і кращим розумінням того, що "Ні" вечірці у вівторок ввечері – це не просто "Ні", а "Ніііііі".

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Кашемірове пальто, ймовірно, буде однією з найулюбленіших речей у твоєму гардеробі. Кросівки будуть менш кричущими і більш стриманими, базовими. Ти також можеш почати купувати речі, які коштують трохи дорожче – це інвестиція! Гарно зроблену повсякденну сумку, універсальну куртку. Навіть парасольку, тому що ти став більш організованим, чи не так?

Зважаючи на це, четверте десятиліття твого життя – це не лише час для того, щоб применшити свій гардероб. Економність – це одне, але у тебе все ще є місце для дивацтв зі своїм стилем. Зрештою, ти все ще молодий. Тому трохи кольору не зашкодить. Отже, ось як одягатися у свої 30, і робити це добре.

1. Онови свій гардероб

Наразі у твоєму гардеробі, ймовірно, повно речей, які ти носив у 20 років. Худі з яскравим принтом, яке ти купив у 2015 році, має велику сентиментальну цінність, і це нормально. Але все, що тобі не пасує, потрібно викинути або пожертвувати якнайшвидше. Натомість настав час придбати собі надійні базові речі, наприклад, білі футболки та худі пастельних кольорів.



У твоєму гардеробі мають бути базові футболки / Фото senivpetro

Незалежно від того, чи потрібно тобі носити окуляри щодня, чи тільки коли виходить сонце, коли тобі виповниться 30, ти зрозумієш, що однієї пари окулярів недостатньо. Використай ці 10 років, щоб розширити свій асортимент окулярів і інвестувати в різноманітні оправи, які ти зможеш носити в різних випадках – гарною відправною точкою буде одна чорна, одна черепахового кольору і одна прозора ацетатна пара (і, можливо, легша пара в металевій оправі для літа).

Як і у випадку з окулярами, одного пальта тобі більше не вистачить – час урізноманітнити свій гардероб верхнім одягом. Для початку варто придбати три якісні пальта: два вовняні на зиму (чорне і коричневе) і одне на теплу пору року (універсальнішого за легкий тренч не знайти).

2. Одягайся на свій смак

Ти купив свій перший костюм у 20 років, зараз саме час придбати ще кілька варіантів. Інвестуй в якісні чорні, сірі та темно-сині костюми, як мінімум, а потім додай кілька сміливіших кольорів, матеріалів або візерунків (твід і клітинка досить універсальні), а також різну вагу для зими і літа.

костюм – це не просто костюм, це також піджак і штани, які можна розділити і носити з джинсами, чиносами і тенісками, не кажучи вже про піджаки або штани з інших костюмів.



Варто інвестувати гроші у хороший і якісний костюм / Фото halayalex

Можливо, хтось із твоїх друзів зараз одружується, тож, швидше за все, ти відвідаєш кілька весіль та вечірок з чорними краватками. Варто інвестувати в пристойний вечірній костюм і бажано зшити його на замовлення, щоб бути впевненим, що він буде сидіти на тобі, як влитий. Класичний варіант – це, звичайно, чорний з піковим лацканом, але ми також пропонуємо тобі серйозно розглянути опівнічний синій.

3. Пристойний одяг для відпочинку влітку

Пройшли ті часи, коли можна було скинути сорочку і валятися в парку в парі джинсів – у спекотну погоду, чи то на пляжі, чи то під час раптової спеки в рідних краях, ти все одно повинен виглядати як доросла людина.

Твоя перша зупинка – придбати собі пристойну пару плавок, які також можна використовувати як шорти. Після цього зверни увагу на сорочки, костюми та штани з бавовни або лляно-бавовняних сумішей, а також на літні туфлі-човники та мокасини для елегантних заходів.

Якщо ти все ще відчуваєш, що тобі дійсно потрібно носити в'єтнамки, подумай про придбання шкіряних босоніжок або замшевих еспадрильїв замість них. І те, і інше має значно кращий вигляд, і набагато приємніше для очей, якщо у тебе волохаті пальці на ногах.

4. Інвестуй, щоб справити враження

Зараз саме час почати поповнювати свій гардероб речами, які прослужать тобі все життя. Почни з речей, які ти будеш використовувати часто, і інвестуй у найкраще, що ти можеш купити. Ми говоримо про речі, які тобі потрібні лише в одному випадку, наприклад, сумки, універсальний тренч, срібні запонки, хороша парасолька або шкіряний гаманець високого класу.



У твоєму гардеробі мають бути якісні речі / Фото Drazen Zigic

Це також гарний час, щоб почати розширювати свою колекцію взуття, чи то базовими кросівками, чи то різноманітними варіантами більш витончених туфель, таких як дербі або оксфорди.

Йдеться не лише про окремі речі. Коли ти навчишся одягатися у віці за 30, тобі потрібно буде почати інвестувати в якісніші тканини і матеріали. Хоча легка мериносова шерсть ідеально підходить для багатошарового одягу або для прохолодних осінніх днів, ніщо не зрівняється з суперм'яким кашеміром у холодні місяці. Якщо ти проводиш багато часу на вулиці у справах, кашеміровий джемпер – це, мабуть, наймудріша покупка, яку ти можеш зробити в цьому десятилітті.

Швидше за все, ти провів свої 20 років, користуючись купою різних ароматів, які купляв навмання. Тепер настав час серйозно підійти до вибору модного аромату. Вибери ключову ноту або запах, який тобі подобається (тобі більше подобаються деревні, водні, квіткові або свіжі аромати?) і спробуй кілька варіантів в крамниці. Також варто придбати інші засоби для догляду за собою з тими ж базовими нотами, щоб вранці не зіштовхнутися з їхніми ароматами. Тут немає помилок новачків.

5. Купуй менше, але краще

Журналісти поговорили з креативним директором, іконою стилю і просто симпатичним чоловіком Річардом Бідулом про те, як одягатися, коли тобі за 30.

Нещодавно я прочитав, що індустрія моди поступається лише нафтовій промисловості за своїм внеском у руйнування навколишнього середовища. З огляду на це, моє золоте правило для тих, кому за тридцять, полягає в наступному: інвестуйте в якість, а не в кількість,

– каже Бідул.

Це не означає, що потрібно купувати найдорожчі речі. Це означає, що ми всі повинні докласти свідомих зусиль, щоб відійти від одноразових модних речей і сезонних трендів і перейти до одягу, виробленого локальними виробниками або світовими брендами, які ведуть сталий, відповідальний і етичний бізнес.



Купуй менше речей, але обирай ті, які прослужать довше / Фото Seniv Petro

"Зробімо це якомога простіше: купуйте менше, але краще. Надавайте перевагу натуральним тканинам (наприклад, кашеміру чи мериносу), а не штучним", – наголосив він.

Бонус. Підтримуй себе

Девід Бірн якось написав: "І ви можете запитати себе: "Я правий чи ні?". І ви можете запитати себе: "Боже, що я наробив?". Якщо ці питання прокручуються у твоїй голові, коли ти стоїш перед дзеркалом, то май трохи впевненості в собі.

Ти одягаєшся як доросла людина вже 10 – 20 років, ти знаєш, що працює, а що ні. Тож підтримуй себе, коли справа доходить до вибору стилю, і носи його з енергією людини, яка впевнена в собі.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть тобі одягатися стильно та зі смаком. А також у тебе не буде проблем з тим, що ж це одягнути, адже у твоєму гардеробі будуть улюблені речі, які ти зможеш сміливо поєднувати між собою.