Как экологично отказывать без использования слова "Нет": поможет эта фраза

Одна из вещей, которой ты должен научиться, чтобы быть счастливее, – это говорить "Нет". И мы дальше научим тебя это делать. Причем максимально экологично, чтобы не разрушить отношения с людьми.

Сказать "Нет" всему, что может отравлять нашу жизнь. Коллегам, которые хотят сбросить на нас лишнюю работу. Родственникам, которые постоянно от нас что-то требуют.

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Как сказать "Нет" без слова "Нет"

Мы уверены, что ты можешь придумать много разных ситуаций, в которых ты хотел бы отказаться от чего-то, но боялся произнести буквы Н-Е-Т и кто-то разозлится. Такое случается.

Лучше всего было бы иметь возможность сказать короткое, но важное слово без страха. Но поскольку для этого нужно время и опыт, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно и не беспокоиться о мнении других, есть другая фраза, с помощью которой можно выразить то же самое, но не звучать так резко.

Она отнюдь не новая. Но когда нас прижимают к стене, мы можем забыть ее, поэтому лучше – повторять ее в голове каждый раз, когда это возможно, чтобы она стала автоматической реакцией, когда к тебе обращаются с просьбой, которая противоречит нашему благосостоянию.



Отказывать – нормально и не страшно / Фото cookie_studio

По словам эксперта Дианы Соломон, есть несколько магических слов, которые позволяют сказать "Нет", не произнося самого слова "Нет", что в переводе с английского звучит как "Я бы с удовольствием, но не могу".

С таким ответом ты сохранишь свою любезность. Но в то же время отстоишь свои личные границы. И это позволит тебе не чувствовать себя плохо из-за отказа. В результате – ты будешь счастливее, а еще будешь иметь больше свободного времени.

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В то же время мы призываем помогать другим, когда можешь и хочешь, встречайся, когда можешь и чувствуешь желание. Не всегда нужно принимать все и не всегда нужно отказывать. Найди баланс, который лучше всего работает для тебя, и все. Нужно лишь начать пробовать.