Як екологічно відмовляти без використання слова "Ні": допоможе ця фраза

Одна з речей, якої ти повинен навчитися, щоб бути щасливішим, – це говорити "Ні". І ми далі навчимо тебе це робити. Причому максимально екологічно, щоб не зруйнувати стосунки з людьми.

Сказати "Ні" всьому, що може отруювати наше життя. Колегам, які хочуть скинути на нас зайву роботу. Родичам, які постійно від нас щось вимагають.

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Як сказати "Ні" без слова "Ні"

Ми впевнені, що ти можеш придумати багато різних ситуацій, в яких ти хотів би відмовитися від чогось, але боявся вимовити літери Н-І і хтось розсердиться. Таке трапляється.

Найкраще було б мати можливість сказати коротке, але важливе слово без страху. Але оскільки для цього потрібен час і досвід, щоб відчувати себе досить комфортно і не перейматися думкою інших, є інша фраза, за допомогою якої можна висловити те ж саме, але не звучати так різко.

Вона аж ніяк не нова. Але коли нас притискають до стіни, ми можемо забути її, тому найкраще – повторювати її в голові щоразу, коли це можливо, щоб вона стала автоматичною реакцією, коли до тебе звертаються з проханням, яке суперечить нашому добробуту.



Відмовляти – нормально і не страшно / Фото cookie_studio

За словами експерта Діани Соломон, є кілька магічних слів, які дозволяють сказати "Ні", не вимовляючи самого слова "Ні", що в перекладі з англійської звучить як "Я б із задоволенням, але не можу".

З такою відповіддю ти збережеш свою люб'язність. Але водночас відстоїш свої особисті кордони. І це дозволить тобі не почуватися кепсько через відмову. У результаті – ти будеш щасливішим, а ще матимеш більше вільного часу.

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Водночас ми закликаємо допомагати іншим, коли можеш і хочеш, зустрічайся, коли можеш і відчуваєш бажання. Не завжди потрібно приймати все і не завжди потрібно відмовляти. Знайди баланс, який найкраще працює для тебе, і все. Потрібно лише почати пробувати.