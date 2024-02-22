В твоих отношениях появилась микро-измена: 7 признаков, которые это подтверждают

Микро-измена – это обманчивое поведение и попытки держать что-то в тайне в отношениях. Это едва заметные признаки неверности, которые разрушают близость в отношениях. Предлагаем твоему вниманию 7 признаков микроизмены в отношениях.

Сразу же подчеркиваем, что на них стоит обратить внимание. Но не нужно сразу же подозревать свою вторую половинку и пытаться устраивать скандалы на этом фоне. Впрочем, если же тебя что-то и беспокоит – лучше об этом поговорить.

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1. Скрытное поведение

Важно различать приватность и секретность. Каждый имеет свое личное пространство, находясь в отношениях. Однако сокрытие чего-то от партнера – это акт секретности. Писать кому-то СМС или тайно встречаться с кем-то – это признак микро-измены в отношениях.

2. Флирт

Разговор с флиртом с противоположным полом – признак того, что в твоих отношениях могла появиться микро-измена. Например, флирт с коллегами на работе.

3. Ухаживания в сети

Онлайн-ухаживание – это поиск романтических отношений в интернете, вероятно, через социальные сети и приложения для знакомств. Если твоя партнерша тайно следит за представителями противоположного пола, лайкает их фотографии или часто переписывается с ними, то это тревожный знак в отношениях.



Она может флиртовать в сети, но не стоит подглядывать за ней / Фото freepik

4. Ложь

Она не говорит тебе правду о своем местонахождении. Например, она может проводить время со своим коллегой и не говорить тебе об этом честно. Она делает вид, что занята работой, чтобы избежать общения с тобой.

5. Приложения для знакомств

Пока вы находитесь в отношениях, приложения для знакомств не имеют смысла. Однако использование приложений для знакомств во время отношений свидетельствует о том, что человек может искать связей за пределами своих отношений.

6. Она разговаривает со своим бывшим

Неверный партнер может пытаться восстановить связь со своим бывшим. Поддержание связи с бывшим свидетельствует о нерешенных эмоциональных проблемах. Поиски примирения с бывшим партнером – признак микро-измены в отношениях.



Она может возобновить общение с бывшим / Фото halayalex

7. Она всегда занята телефоном

Если твоя партнерша постоянно пытается игнорировать тебя, чтобы продолжать прокручивать ленту в телефоне, это может быть признаком того, что она прибегает к микро-измене. Если ты неоднократно ловил ее на том, что она пишет СМС или тайно с кем-то разговаривает, это может быть признаком внебрачной связи.

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Еще раз подчеркиваем, что эти признаки – не причина разрывать отношения. Но стоит присмотреться. Возможно, даже откровенно поговорить о том, что происходит между вами в паре.