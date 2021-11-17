Отвратительный костюм для доброго дела: в Австралии создали одежду из мужских усов

Австралийский бренд мужской одежды создал странный костюм-двойку, сделанный полностью из усов мужчин. Костюм в единственном экземпляре призван обратить внимание на мужские болезни.

Идея "усатого костюма" возникла у бренда Politix, благотворительной организации здравоохранения мужчин и мельбурнской художницы Памелы Климан-Пасси.

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Politix активно поддерживает ежегодную акцию "Усабрь", которая распространена среди стран Запада.

Что такое Усабрь Благотворительная акция Movember, или же Усабрь, призвана повысить осведомленность людей относительно проблем со здоровьем у мужчин – раковых болезней, в частности, рака простаты. Во время ежегодного флешмоба, который проходит в течение ноября, мужчины отращивают усы и присылают пожертвования в усабрьский фонда. Традиция началась в Австралии, а затем распространилась в Европе, Африке и Америке.

У Климан-Пасси была особая причина для создания "усатого костюма" – ее муж умер от рака простаты в 2016 году.

По словам художницы, для ткани ей присылали по почте пакеты с усами мужчины со всей Австралии.



Костюм из усов призван обратить внимание на мужские болезни / Фото Politix

Памела отметила, что компания переработки Sustainable Salons помогла ей в создании удивительной одежды. Специалисты компании перерабатывают волосы из салонов красоты и парикмахерских. Для проекта "усатого костюма" компания предоставила художнице необходимое количество волос для одежды.



Австралийские мужчины пожертвовали своими усами ради доброго дела / Фото Politix

Климан-Пасси переплетала волосы с хлопком, чтобы создать ткань.

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Чтобы костюм не раздражал кожу и не вызывал зуд, художница сделала подкладку, на которой напечатала рассказы мужчин, пострадавших от различных болезней.

Как выглядит костюм из усов: смотрите видео