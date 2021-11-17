Огидний костюм для доброї справи: в Австралії створили одяг з чоловічих вусів

Австралійський бренд чоловічого одягу створив дивний костюм-двійку, зроблений повністю з вусів чоловіків. Костюм у єдиному екземплярі покликаний звернути увагу на чоловічі хвороби.

Ідея "вусатого костюма" виникла у бренду Politix, Благодійної організації охорони здоров’я чоловіків та мельбурнською художницею Памелою Кліман-Пассі.

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Politix активно підтримує щорічну акцію "Вусопад", яка розповсюджена серед країн Заходу.

Що таке Вусопад Благодійна акція Movember, або ж Вусопад, покликана підвищити обізнаність людей щодо проблем зі здоров’ям у чоловіків – ракових хвороб, зокрема, раку простати. Під час щорічного флешмобу, який проходить протягом листопаду, чоловіки відрощують вуса та надсилають пожертви до Вусопадового фонду. Традиція започаткувалася в Австралії, а згодом поширилася в Європі, Африці та Америці.

Кліман-Пассі мала особливу причину для створення "вусатого костюма" – її чоловік помер від раку простати у 2016 році.

За словами художниці, для тканини їй надсилали поштою пакунки з вусами чоловіки з усієї Австралії.

Костюм із вусів покликаний звернути увагу на чоловічі хвороби / Фото Politix

Памела зазначила, що компанія переробки Sustainable Salons допомогла їй у створенні дивного одягу. Фахівці компанії переробляють волосся з салонів краси та перукарень. Для проєкту "вусатого костюма" компанія надала мисткині необхідну кількість волосся для одягу.

Австралійські чоловіки пожертвували своїми вусами задля доброї справи / Фото Politix

Кліман-Пассі переплітала волосся з бавовною, щоб створити тканину.

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Щоб костюм не подразнював шкіру та не викликав свербіж, мисткиня зробила підкладку, на якій надрукувала розповіді чоловіків, постраждалих від різних хвороб.

Як виглядає костюм із вусів: дивіться відео