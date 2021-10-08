Победительница Евровидения Лорин примерила костюм на голое тело
Источник:инстаграм Лорин
На этот раз под нашим прицелом невероятная победительница Евровидения-2012 Лорин. Эффектная 37-летняя певица в очередной раз выложила в сеть горячее фото. На нем она позирует в костюме, который примерила на голое тело. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!
Певица Лорин вызывает неподдельный восторг. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она позволяет себе выкладывать довольно смелые кадры. Как, например, вот этот. На нем победительница Евровидения-2012 позирует в костюме, одетом на голое тело. Максимум внимания к себе, как ты уже понял, привлекает бюст красавицы!
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Фотография Лорин чрезвычайно сильно понравилась ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Мне нравится это фото";
- "Твои формы просто безупречны";
- "Статуя Свободы";
- "Моя кошечка";
- "Твоя сила впечатляет";
- "Люблю тебя";
- "Такие фотографии вдохновляют";
- "Сколько же в тебе силы?".
Певица Лорин примерила костюм на голое тело / Фото с инстаграма Лорин
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Лорин – одна из тех крутых исполнителей, за которым так и хочется следить в инстаграме. Поэтому не поленись подписаться на нее. Гарантируем, тебе понравится то, что она регулярно выкладывает в сети!