Переможниця Євробачення Лорін приміряла костюм на голе тіло

8 жовтня 2021 , 02:29
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Джерело:

інстаграм Лорін

Цього разу під нашим прицілом неймовірна переможниця Євробачення-2012 Лорін. Ефектна 37-річна співачка вкотре виклала в мережу гаряче фото. На ньому вона позує у костюмі, який приміряла на голе тіло. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

Співачка Лорін викликає непідробний захват. Тож немає нічого дивного в тому, що вона дозволяє собі викладати доволі сміливі кадри. Як, наприклад, ось цей. На ньому переможниця Євробачення-2012 позує у костюмі, одягненому на голе тіло. Максимум уваги до себе, як ти вже зрозумів, привертає бюст красуні!

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Світлина Лорін надзвичайно сильно сподобалася її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Мені подобається це фото";
  • "Твої форми просто бездоганні";
  • "Статуя Свободи";
  • "Моя кішечка";
  • "Твоя сила вражає";
  • "Люблю тебе";
  • "Такі фотографії надихають";
  • "Скільки ж у тобі сили?".


Співачка Лорін приміряла костюм на голе тіло / Фото з інстаграму Лорін

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Лорін – одна з тих крутих виконавиць, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож не полінуйся підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає в мережі!

Автор: Назарій Лазур