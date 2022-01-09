Почему может сниться бывшая: эксперты назвали 7 неочевидных причин

Иногда, кажется, достаточно начать новые отношения, чтобы бывшая исчезла из твоих мыслей и снов. Но, как показывает практика, не все так просто.

Оказывается, на мысли или сны о бывшей могут подталкивать ряд факторов. Самыми распространенными мы поделимся с тобой. Узнай, что может привести к тому, что ты никак не можешь выбросить из головы свои прошлые отношения.

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1. Твоя новая девушка напоминает ее

Иногда это может быть совсем непохожа на бывшую девушка. Но у нее схожий характер, отношение или жесты. Так что нет ничего удивительного в том, что в твоих мыслях могут возникать предыдущие отношения.

Запомним: мы часто невольно строим отношения с барышнями, похожими на наших бывших.



Вполне вероятно, что твоя нынешняя девушка напоминает бывшую / Фото Milan Popovic

2. Ты скучаешь по чувству влюбленности

Мысли о бывшей не всегда означают, что тебе нужна именно она. По мнению некоторых экспертов, это просто свидетельствует, что ты скучаешь по ощущениям, связанным с отношениями.

Если же ты уже находишься в отношениях, есть высокие шансы, что они просто недостаточно тебя устраивают.

3. Ты не уверен, готов ли к новым отношениям

По мнению экспертов, если ты думаешь о бывшей в сексуальном контексте, это может означать, что ты сомневаешься в начале новых отношений. По всей вероятности, ты хочешь их строить, но у тебя возникают определенные противоречия в голове.

4. Ты готов двигаться дальше

Видишь во сне, что твоя бывшая игнорирует тебя? По мнению специалистов, такой сон может свидетельствовать, что пора замкнуть круг и искать что-то новое. Так твой разум напоминает тебе, что этот человек не подходит и что он больше не нужен тебе в жизни.



Такой сон напоминает, что пора строить новые отношения / Фото Priscilla Du Preez

5. Твои отношения становятся рутиной

По словам автора и аналитика сновидений Лауры Квинн, сон о бывшей может означать, что твои нынешние отношения становятся рутинными или скучными. А еще он может свидетельствовать, что ты слишком долго был один. Так что ты просто остро нуждаешься в ком-то рядом.

6. У тебя все еще есть чувства

Это не значит, что ты все еще влюблен. Просто в прошлых отношениях есть то, что ты не можешь забыть. Это продолжает беспокоить тебя и вызывает определенное чувство грусти.

7. Ты закончил отношения

Эксперты говорят, что если снится сон о бывшей, с которой ты давно разошелся, даже если это сексуальный сон, это признак того, что:

ты больше не чувствуешь вины или негатива, связанного с отношениями.

Это признак того, что предыдущие отношения больше не контролируют твою жизнь.



Сон о бывшей может означать, что прошлые отношения тебя отпустили / Фото Kirill Palii

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Конечно, это только мнения некоторых экспертов. Так что целиком и полностью полагаться на них не стоит. Со всем тем, бояться мыслей и снов, связанных с бывшей, не стоит. Она была частью твоей жизни. И просто невозможно так просто взять и вырвать эти страницы, согласись!