Чому може снитися колишня: експерти назвали 7 неочевидних причин

Іноді, здається, достатньо почати нові стосунки, щоб колишня зникла з твоїх думок і снів. Але, як показує практика, не все так просто.

Виявляється, на думки або сни про колишню можуть підштовхувати низка чинників. Найпоширенішими ми поділимося з тобою. Дізнайся, що може стати причиною того, що ти ніяк не можеш викинути з голови свої минулі стосунки.

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1. Твоя нова дівчина нагадує її

Іноді це може бути зовсім не схожа на колишню дівчина. Але у неї подібний характер, ставлення або жести. Тож немає нічого дивного в тому, що у твоїх думках можуть виринати попередні стосунки.

Затям собі: ми часто мимовільно будуємо стосунки з панянками, подібними на наших колишніх.



Цілком імовірно, що твоя нинішня дівчина нагадує колишню / Фото Milan Popovic

2. Ти сумуєш за почуттям закоханості

Думки про колишню не завжди означають, що тобі потрібна саме вона. На думку деяких експертів, це просто свідчить про те, що ти сумуєш за відчуттями, пов'язаними зі стосунками.

Якщо ж ти вже перебуваєш у стосунках, то є високі шанси, що вони просто недостатньо тебе влаштовують.

3. Ти не впевнений, чи готовий до нових стосунків

На думку експертів, якщо ти думаєш про колишню у сексуальному контексті, це може означати, що ти сумніваєшся на початку нових стосунків. Цілком імовірно, ти хочеш їх будувати, але в тебе виникають певні суперечності в голові.

4. Ти готовий рухатися далі

Бачиш уві сні, що твоя колишня ігнорує тебе? На думку фахівців, такий сон може свідчити про те, що настав час замкнути коло та шукати щось нове. Так твій розум нагадує тобі, що ця людина не підходить і що вона більше не потрібна тобі у житті.



Такий сон нагадує про те, що пора будувати нові стосунки / Фото Priscilla Du Preez

5. Твої стосунки стають рутиною

За словами авторки й аналітикині сновидінь Лаури Квінн, сон про колишню може означати, що твої нинішні стосунки стають рутинними або нудними. А ще він може свідчити про те, що ти надто довго був один. Тож ти просто гостро потребуєш когось поруч.

6. У тебе все ще є почуття

Це не означає, що ти все ще закоханий. Просто у минулих стосунках є щось, що ти не можеш забути. Це продовжує турбувати тебе та викликає певне відчуття суму.

7. Ти закінчив стосунки

Експерти кажуть, що якщо сниться сон про колишню, з якою ти давно розійшовся, навіть якщо це сексуальний сон, це ознака того, що:

ти більше не відчуваєш провини або негативу, пов'язаного зі стосунками.

Це ознака того, що попередні стосунки більше не контролюють твоє життя.



Сон про колишню може означати, що минулі стосунки тебе відпустили / Фото Kirill Palii

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Звичайно ж, це лише думки деяких експертів. Тож цілком і повністю покладатися на них не варто. З усім тим, боятися думок і снів, пов'язаних з колишньою не варто. Вона була частиною твого життя. І просто неможливо так просто взяти і вирвати ці сторінки, погодься!