Почему мы на самом деле стонем во время секса

Существует множество исследований, касающихся оргазмов и других аспектов сексуальной жизни. Но есть одна неотъемлемая часть интимной близости, которой уделяют недостаточно внимания. И говорится, как ты уже понял, о стонах. А зря...

Если ты не знаешь, то звуки – отличный источник сексуального возбуждения. Но стоит также понимать, что это не какая-то особенность людей. Многие наши родственники-приматы – шимпанзе или бонобо – также выдают их. Особенно самки.

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В этом случае стоны или крики любого рода, связанные с сексуальным удовольствием, означали стремлением самки привлечь больше самцов в период возможного оплодотворения. Но справедливо ли это утверждение по отношению к людям? Вот и попробуем разобраться.

Почему люди стонут во время секса

Культурная составляющая тоже имеет немалое влияние. Мы растем под сильным влиянием сексуального поведения, которое мы часто видим в порно или фильмах с элементами эротики. И хотя со временем мы обнаруживаем, что настоящий секс – не то, что можно наблюдать в фильмах, некоторые из этих форм поведения остаются в памяти надолго.

В порно эти стоны часто преувеличены, театральные. Они предназначены для возбуждения воображения зрителя, а не самих участников процесса. В нашей же спальне они могут быть отражением этого и предназначены для возбуждения нашего партнера.

Также очевидно, что стоны – форма общения без слов между членами пары, когда дело доходит до секса. Своими стонами, их частотой и интенсивностью мы говорим другому человеку, нравится ли нам то, что она делает.



Стоны – своеобразная форма общения во время секса / Фото Unsplash

Если на мужицкий ум, то стоны могут быть своеобразным "согласием на удовлетворение". А еще они служат руководством для синхронизации оргазмов.

Существуют также исследования, которые подтверждают, что такие звуки и вздохи во время секса облегчают вентиляцию легких. А это, в свою очередь, влияет на расслабление и облегчает достижение оргазма.

Если же пытаться дать максимально полный ответ на вопрос "Почему мы стонем во время секса?", то получим комбинацию всех возможных ответов, перечисленных выше. Будут те, кто выдает сдержанные возгласы во время секса. А есть и те, кто стремительно кричит, раздражая соседей снизу.



С помощью стонов можно определить, хорошо ли твоей партнерше / Фото Unsplash

И в этом случае все просто. Стоны, кажется, приносят нам еще больше сексуального удовольствия. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале социальных и личных отношений в 2012 году, невербальное общение во время секса напрямую связано с повышением сексуальной самооценки и большим удовольствием.

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К каким бы выводам не дошли ученые, мы то знаем, что хороший секс просто обязан сопровождаться стонами. Их интенсивность, частота, а главное искренность позволяет убедиться, что мы все делаем правильно!