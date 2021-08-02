Но начнем с маленького предупреждения. Любая из этих позиций, даже самая простая, требует идеального владения балансировкой. Поэтому убедитесь, что ты можешь оставаться в нем все время, а не упасть на землю при первой же возможности.

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Лучшие позиции для секса в гамаке

1. Жаркая прелюдия

Кто сказал, что гамак не подойдет для прелюдии? Вы можете, например, лечь голыми в гамак, позволяя воздуху циркулировать между вашими телами, прислушайтесь к звукам природы и ласкайте друг друга. Гарантируем, что вы получите совершенно неожиданную палитру ощущений.

2. Плавающий оральный секс

Ты или твоя партнерша должны вылезти из гамака и присесть на землю. Второму партнеру нужно будет сесть на сторону гамака, полностью расслабиться и получать удовольствие. Для максимального эффекта рекомендуем слегка покачивать гамак.



Можете заняться оральным сексом в гамаке / Фото Unsplash

3. Маятник 69

Следующее, что вы можете сделать, это занять позицию 69. В гамаке эта позиция несколько отличается от обычной версии. Гамак облегчает доступ к гениталиям. А еще ощущение полета дарит легкость и свежесть. Это однозначно лучшее, что можно было попробовать.

4. Висячая собака

Когда вы будете готовы к проникновению, идеальная позиция для начала – висящая собака. В ней твоя партнерша становится на колени спиной к тебе. Ты можешь проникнуть в нее как вагинально, так и анально. Но здесь нужно помнить о балансе, чтобы в порыве страсти не упасть с гамака.

5. Буква Н

Превосходное положение для гамака – буква Н. В ней оба партнера лежат на спине, а их головы направлены в одном направлении. Что касается ног, то они расположены рядом. Эта позиция позволяет заниматься романтичным и чувственным сексом.

6. Обратный ковбой

Идеально подходит для низкого гамака. В этой позиции твоя партнерша стоит к тебе спиной, поставив ноги на землю. Ты лежишь на спине, и отдаешь возможность управлять процессом ей.



Если в твоем доме есть гамак – испытай его для секса / Фото Unsplash

7. Лицо к лицу

Идеально подходит для гамака того же типа, что и предыдущий. Разница заключается в том, что оба члена пары опираются ногами на землю и смотрят друг на друга. Это лучший способ почувствовать полное единство с сексуальным партнером.

8. Зыбкая ложка

Независимо от того, продолжаете ли вы заниматься сексом (вагинальным или анальным), или отдыхаете после выполнения всех предыдущих позиций, ложка – идеальный вариант перед сном и отдыхом. Поэтому можете смело использовать ее для завершения романтического свидания в гамаке.

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