Почему перед свиданием обязательно нужно посмотреть порно

Без свиданий не будет и секса. Поэтому нужно выложиться на максимум, чтобы встреча с очередной барышней увенчалась успехом. К твоему вниманию один простой совет, который позволит получить желаемый результат, а также не провалиться во время первой встречи. Возьми его на вооружение.

Ты не поверишь, но помочь тебе может просмотр порно. Казалось бы, очень странный совет для тех, кто собирается на первое свидание. А вот и нет. И мы расскажем, почему эти ролики положительно повлияют на успех во время рандеву.

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Почему нужно смотреть порно перед свиданием

Профессор и психолог Гурит Бирнбаум изучила реакцию 246 гетеросексуальных студентов бакалавриата. Им показывали или фотографию обнаженного представителя противоположного пола, или фотографию рыбы. Результаты поразили: те, кто увидел голое фото в течение 0,03 секунды, выразили большую готовность пойти на свидание вслепую, чем те, кому показали фотографию рыбы.

По словам Бирнбаум и ее коллег-исследователей, "сексуальный прайминг" или "активация половой системы" заставляет людей стремиться стать ближе к потенциальным партнерам. Результаты подтвердились как при онлайн-общении, так и при личном.

Люди отвечают взаимностью на эти достижения [вызваны эротикой], и это запускает положительный цикл близости. Раскрытие личной информации заставляет другого человека больше любить вас, тем самым мотивируя его или ее отвечать взаимностью. В целом, секс запускает положительный цикл сближение с незнакомцем, который в итоге может создать эмоциональную связь между ранее незнакомыми людьми,

– объясняет она.



Просмотр порно перед свиданием придает уверенности / Фото Unsplash

Если на мужицкий ум, то просмотр порно перед свиданием позволяет:

повысить твою уверенность в себе;

способствует ощущению расслабленности;

позволяет тебе быть откровенным на свидании.

А все это вместе однозначно положительно повлияет на то, чем встреча завершится. Но стоит также понимать, что не все и сразу нужно выдавать барышне во время свидания. Например, вспоминать о пересмотре порно перед встречей – не лучшая идея.

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Поэтому посодействуй выбросу эндорфинов, просмотрев порно перед свиданием. Это однозначно повысит шансы на то, что первое свидание станет вторым, а затем и третьим.