Максимум удовольствия гарантировано: почему стоит заняться сексом в позе 77

Все мы знаем секс-позу ложки. Но мы имеем в арсенале ее прокачанную версию. В ней ты со своей партнершей сможете получить новую палитру приятных ощущений. Поэтому айда изучать, что же это такое – поза 77!

Когда говорится о сексе, то не должно быть места для единообразия. По крайней мере именно оно может крайне негативно повлиять на качество и регулярность интимной жизни. С этой целью нужно прокачивать свои скиллы и брать на вооружение новые секс-позиции.

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Секс-позиция 77 – прокачанная версия популярных во всем мире ложек. Но она характеризуется особенно глубоким проникновением. Также немало места уделяется ритму. Особенно ценное в ней то, что инициативу на себя можешь брать как ты, так и твоя партнерша.

Почему 77? Все просто: ваши тела во время секса в этой позиции напоминать две цифры 7.

Как работает позиция 77?

Сначала вам нужно принять положение ложки. Ваша верхняя часть тела обнимает спину партнерши. Вы лежите друг за другом и смотрите в одном направлении.

Важно то, что ты находишься так близко к ее спине, что между вами не может поместиться даже лист бумаги. В этом и заключается интимность этой позиции.



Эта позиция напоминает классические ложки, но гарантирует глубокое проникновение / Фото Health

Теперь твоя партнерша должна обхватить твою верхнюю ногу своими ногами.

Преимущество этой позы

Точка G стимулируется идеально. А теперь самое главное: ноги вытянуты, хотя они все еще обвивают твою верхнюю ногу. Поэтому важно, чтобы здесь был достигнут угол 45 градусов. Также можно немного сгибать ноги во время секса. Это особенно рекомендуется, когда поза уже очень напряженная.

Твоя партнерша может контролировать процесс: задавать ритм и прижимать бедра ближе к тебе, когда ей вздумается.

В этой позиции гарантированное глубокое проникновение. Поэтому нужно, чтобы твоя партнерша была готова к этому, и сам секс приносил ей удовольствие. Поэтому не стоит забывать о хорошей прелюдии, а также использовании лубриканта. А самое ценное в этой позе то, что после первой попытки вы захотите повторять ее снова и снова.

Поэтому уже этой ночью можете попробовать заняться сексом в позиции 77. Она не только разнообразит вашу интимную жизнь, но и подарит незабываемое удовольствие вам обоим.

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