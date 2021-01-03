Конечно же мы в фильмах видим, как главные герои в порыве страсти срывают с себя одежду. Настолько сильно им не терпится заняться сексом. Реальная же жизнь имеет мало общего с кинематографом. Во-первых, не хочется рвать любимую одежду. Во-вторых, процесс раздевания – отличная прелюдия. Men 24 рассказывает, как подарить удовольствие девушке, раздевая ее.

Если подойти к процессу раздевания с чувством, а не воспринимать его чисто механически, то можно подарить огромное удовольствие партнерше. Рассказываем на Men 24 , как превратить обычное раздевание на прелюдию.

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1. Избегай агрессивного освещения

Попробуй немного приглушить свет в спальне. Раздевание – интимный процесс, который совершенно вовсе не должен напоминать медосмотр. Тем более, что тени на ее теле позволят насладиться изгибами любимой с еще большим наслаждением. Если в твоей спальне нет возможности приглушить свет – выключи его совсем. Зато зажги несколько свечей. Не лишней также будет музыка.

2. Не рви на ней одежду

Во-первых, она должна в чем-то возвращаться домой. Зато порванная одежда заставит ее чувствовать себя дискомфортно. Во-вторых, наряд может быть ценным для нее. Ты же не хочешь испортить ей настроение только потому, что в свое время пересмотрел эротических фильмов. В-третьих, срывая одежду ты можешь случайно травмировать ее. Тебе это надо?



Совсем не обязательно срывать с нее одежду / Фото unsplash

3. Не снимай белье

Позволь своей партнерше расслабиться. Для этого ей нужно дать немного времени, какое она сможет провести в нижнем белье. Так она не будет чувствовать себя незащищенной перед тобой. Еще бель ё можно использовать для прелюдии. Поглаживай ее тело сквозь бельё. Это придаст новых приятных ощущений. Тем более она же не зря надевала свой красивый комплект, чтобы ты его сразу же снимал.

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4. Носкам в спальне не место

На ступнях твоей любимой тоже есть множество нервных окончаний, которые можно привлекать во время занятия сексом. Поэтому смело снимай с нее носки. Если же твоя партнерша безумно замерзла в ноги – согревай их. Для этого можно делать нежный массаж. Это тоже может изрядно возбуждать ее.



Оставь носки для уютных вечеров / Фото stocksy

5. Держи язык за зубами

Хочешь пошутить – отложи это на потом. Ты не можешь быть уверенным, что твой юмор она оценит высоко. Более того – ты имеешь все шансы испортить ее настроение, лишив всякого желания. Поэтому сначала отдайтесь страсти, а потом уже можете лежать в постели и шутить о чем угодно.

6. Не умеешь – не берись

В этом пункте мы говорим о бюстгальтере. Если у тебя есть достаточно опыта, чтобы расстегивать его одной рукой с завязанными глазами, – сделай это. Если же нет – поручи это непростой процесс своей партнерше. Ты же не хочешь выглядеть максимально неопытным только потому, что эти чертовы застежки никак не поддаются тебе?



Позволь ей самостоятельно снять с себя бюстгальтер / Фото pinterest

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