Какая температура воды в бассейне на спортивных соревнованиях? Откуда взялось слово хет-трик и почему им в футболе обозначают три забитых гола?

Или почему на олимпиадах в Древней Греции боялись климакса? Об этих и других интересных спортивных фактах – рассказываем на Men 24.

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Почему три забитых мяча в футболе называют хет-триком

Спортивный термин хет-трик употребляют во многих видах спорта, но футболу он известен более всего. А происходит хет-трик из крикета!

В 1858 году в Англии игрок Хитфилд Харман Стивенсон прошел три воротца подряд. Это настолько поразило болельщиков, что они собрали деньги и купили ему в подарок шляпу – на английском hat.

Соответственно в произвольном (но по смыслу близком) переводе hat-trick – это "шляпа за трюк".

Вот где-то с тех пор и повелось тройной успех в спорте называть хет-триком.

Какая температура воды в бассейне на спортивных соревнованиях

Международный олимпийский комитет требует, чтобы температура воды в бассейнах была между 27 и 28 градусами Цельсия. Так что водичка там таки тепленькая.



Сколько данов в дзюдо / Фото unsplash

Почему на олимпиадах в Древней Греции боялись климакса

В Древней Греции был особый способ определения победителя кулачного боя в случае, если никому не удавалось одолеть соперника в поединке. Судья назначал климакс (в переводе с греческого – "лестницу").

В этом случае речь идет о спортивном термине, предусматривающем что-то вроде современного пенальти в футболе или буллита в хоккее.

Один боец ​​со всей силы бил другого, а другой – не имел права защищаться.

Били поочередно, и только первый удар определяли жребием. Выигрывал тот, кто дольше держался на ногах (доходил, условно говоря, до верхушки лестницы).

Сколько данов в дзюдо

Почему-то многие думают, что 10. Но на самом деле – 12. Штука только в том, что 11 дан не присуждали никогда и никому в истории этого боевого искусства. А 12 дали только основателю дзюдо Дзигоро Кано.

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