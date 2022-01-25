Почему важно быть настоящим супергероем для своей возлюбленной

Что такое героизм? Хотя существуют разные определения этого термина, общепринятым будет сочетание храбрости и альтруизма. Но при чем здесь ваши отношения? Давайте попробуем разобраться.

Статья Бхогала и Бартлетта, опубликованная в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, проливает свет на важность героизма в контексте выбора партнера. Если ты уже в отношениях, то кажется что-то супергеройское в тебе точно есть. Если же нет – пора прокачивать эти особенности, пока не поздно.

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Как героизм влияет на выбор женщины

Ученые опросили 276 гетеросексуальных респондентов. Из них – 175 женщин со средним возрастом 26 лет.

Участники должны были прочитать разные сценарии (четыре с участием цели с низким / высоким героизмом, плюс две контрольные ситуации) и оценить желательность цели как для краткосрочных, так и для долгосрочных отношений.

Например, ситуация с низким уровнем героизма охватывала такую ​​ситуацию: однажды во время приключения (морской круиз) участник падает за борт. Низкий уровень героизма в этой ситуации предполагает просьбу о помощи, а не самостоятельное спасение.

Что же касается высокого уровня героизма, то здесь – ситуация с альпинистом. В ней один участник рисковал своей жизнью, чтобы спасти другого.

Результаты показали значительный основной эффект героизма, секса и продолжительности отношений (т.е. краткосрочные по сравнению с долгосрочными). Участники оценили цели, проявившие больше героизма, как более желательные, чем контрольные цели и проявившие меньше героизма. На самом деле, даже контрольные цели были желательнее, чем низкие героические цели.



Героических мужчин женщины рассматривают для долгосрочных отношений / Фото Joey Nicotra

Цели, проявлявшие больший героизм, считались более предпочтительными для долгосрочных отношений, чем для краткосрочных. По сравнению с мужчинами, женщины проявляли большое влечение к героическим целям. Однако героизм имел значение для обоих полов.

Альтруизм и поддержка

Удивительно, почему героизм вообще еще существует. В конце концов, героизм достаточно неадаптивный. Согласно Данбару и Келли, "храбрые, мужественные и самоотверженные люди" должны быть редкими, "как с точки зрения эволюции, так и с точки зрения шансов на выживание на протяжении всей жизни".

Со всем тем, мы также должны помнить следующее: несмотря на то, что герои действительно подвержены риску, риск героев просоциален.

Возможно, это объясняет, почему женщин привлекают героические мужчины. В конце концов, забота о других – важное качество романтического партнера. В то же время эгоистический мужчина с меньшей вероятностью будет готов жертвовать (например, временами, деньгами, ресурсами), необходимыми для воспитания детей.



Забота – важное качество романтического партнера / Фото Noah Buscher

А что с людьми, которые подвержены риску?

Подумай о человеке, который ездит на мотоцикле, занимается скалолазанием или делает рискованные инвестиции. Оказывается, это тоже привлекает других. Объяснение, которое предпочитают Келли и Данбар, заключается в том, что склонность к риску – показатель хороших генов.

Они отмечают: "Риск можно интерпретировать как попытку проверить хорошие гены при обстоятельствах, когда мошенничество легко разоблачается". Не считая того, осторожность может свидетельствовать об отсутствии возможностей либо ресурсов. Осторожные люди не могут позволить себе рисковать.

В исследовании эти ученые обнаружили, что мужская храбрость оказала наибольшее влияние на выбор женщинами краткосрочных сексуальных партнеров. Однако для давних партнеров и друзей альтруизм был более важным. Причина этого может быть связана с риском долгосрочных отношений с подверженным риску романтическим партнером: если он умирает рано, то партнерша остается без поддержки. Так, для длительных отношений предпочтение часто отдается партнеру-альтруисту.

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Быть героем для своей возлюбленной – нормально. Но помни об разумной границе. Не заставляй ее слишком сильно переживать из-за тебя. Еще больше она будет ценить твой альтруизм и заботу. Пусть это и будут твои основные проявить героичности, с которыми она будет сталкиваться каждый день. Итак, если ты до сих пор не помыл посуду, то пора, наконец, это сделать.