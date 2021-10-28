Почему во время путешествий мы чаще думаем о сексе: объяснение сексолога

Заметил ли ты, что во время путешествий твоя сексуальная активность растет? Оказывается, этому явлению есть логическое объяснение. И на этом мы попытаемся заострить наше внимание. По всей вероятности, именно общий отпуск позволит реанимировать вашу интимную жизнь.

Сексолог Джастин Лемиллер провел исследование сексуальных фантазий 4185 американцев. Все для того, чтобы написать книгу "Скажи мне, что хочешь". И, оказалось, что большинство людей частенько фантазировали о сексе за пределами собственного дома.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Самые распространенные секс-фантазии

90% фантазировали о сексе в отеле;

83% фантазировали о сексе в экзотической атмосфере, например, на пляже;

85% фантазировали о сексе на природе;

77% фантазировали о сексе в автомобиле;

53% фантазировали о сексе в самолете.

Эти цифры свидетельствуют, что транспорт, путешествия и отпуск – обычные вещи, связываемые с сексом. Это может помочь частично объяснить феномен возбуждения в путешествиях.

Когда мы путешествуем, мы склонны нарушать привычную повестку дня, что может создать больше возможностей для возбуждения. Пребывание в новой среде может вызвать состояние генерализованного возбуждения. А оно, в свою очередь, потенциально может усилить сексуальное желание.

К примеру, если в поездке вы занимаетесь активными и увлекательными делами, общее возбуждение может влиять на сексуальное.

Кроме новизны самой среды путешествий, есть новые люди, которых вы видите и встречаете. Вы можете увидеть много привлекательных людей, которых никогда раньше не встречали, что также может вызвать больший сексуальный интерес.



Новая атмосфера и отсутствие стресса вдохновляют на секс / Фото Jeremy Banks

А еще следует понимать, что путешествия и отдых позволяют снижать уровень стресса. А это дарит тебе не только чувство покоя, но и дарит возможность восстановить свою сексуальную жизнь. Ты ведь помнишь, что на твою эрекцию могут влиять, например, переживания, связанные с дедлайнами?

Это интересно Почему ты должен стать лучшим другом для своей девушки

Секс и путешествия – слова-синонимы. Поэтому мы рекомендуем сохранять энергию. Поверь, после активной прогулки по новому городу вы вдвоем захотите пережить новый спектр эмоций. В том числе и сексуальных!