Чому під час подорожей ми частіше думаємо про секс: пояснення сексолога

Чи зауважив ти те, що під час подорожей твоя сексуальна активність зростає? Виявляється, цьому явищу є логічне пояснення. І на цьому ми спробуємо загострити нашу увагу. Цілком імовірно, саме спільна відпустка дозволить реанімувати ваше інтимне життя.

Сексолог Джастін Леміллер провів дослідження сексуальних фантазій 4185 американців. Усе для того, щоб написати книжку "Скажи мені, що хочеш". І, виявилося, що більшість людей частенько фантазували про секс за межами власної оселі.

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Найпоширеніші секс-фантазії

90% фантазували про секс у готелі;

83% фантазували про секс в екзотичній атмосфері, наприклад, на пляжі;

85% фантазували про секс на природі;

77% фантазували про секс в автомобілі;

53% фантазували про секс у літаку.

Ці цифри свідчать про те, що транспорт, подорожі та відпустка – звичайні речі, які люди пов'язують з сексом. Це й може допомогти частково пояснити феномен збудженості у подорожах.

Коли ми подорожуємо, ми схильні порушувати звичний порядок дня, що може створити більше можливостей для збудження. Перебування у новому середовищі може викликати стан генералізованого збудження. А воно, своєю чергою, потенційно може посилити сексуальне бажання.

Наприклад, якщо у поїздці ви займаєтеся активними та захопливими справами, загальне збудження може впливати на сексуальне.

Крім новизни самого середовища подорожей, є також нові люди, яких ви бачите та зустрічаєте. Ви можете побачити багато привабливих людей, яких ніколи раніше не зустрічали, що також може викликати більший сексуальний інтерес.



Нова атмосфера та відсутність стресу надихають на секс / Фото Jeremy Banks

А ще варто розуміти, що подорожі та відпочинок дозволяють знижувати рівень стресу. А це дарує тобі не лише відчуття спокою, а й дарує можливість відновити своє сексуальне життя. Ти ж пам'ятаєш про те, що на твою ерекцію можуть впливати, наприклад, переживання, пов'язані з дедлайнами?

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Секс і подорожі – слова-синоніми. Тож ми рекомендуємо приберігати енергію. Повір, після активної прогулянки новим містом ви удвох захочете пережити новий спектр емоцій. У тому числі й сексуальних!