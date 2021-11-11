Похудеть на 9 килограммов за 20 недель: Уилл Смит поставил перед собой сложную задачу

На ютьюбе появилась первая часть нового веб-сериала Уилла Смита "Лучшая форма моей жизни". В ней рассказывается о ранних этапах пути трансформации тела, который мировая звезда совершила в начале этого года. В ролике актер поделился секретами, которые должны помочь ему похудеть на 9 килограммов за 20 недель.

В 20-минутном ролике Смит делится мыслями о творческом процессе написания своих мемуаров одновременно с попыткой сбросить вес. Его он набрал в пандемию, когда готовился сыграть Ричарда Уильямса, отца чемпионок по теннису Венус и Серены Уильямс в фильме "Король Ричард".

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Персонаж требовал, чтобы я прибавил в весе, поэтому я прибавил в весе. Стал толстяком. А затем ударил COVID-19. Заболевание сделало вес еще большим, чем нужно для роли,

– говорит Смит.

Эпизод начинается с фотосессии, которая стала вирусной еще в мае. В ней Смит обнажил свое "пандемическое тело" и заявил, что он "смущен" тем, насколько тяжелым стал в 2020 году.

"Я никогда не видел его таким, и он никогда не был в столь плохой форме", – говорит Аарон Фергюсон, который уже 9 лет тренирует Смита.

Я не чувствовал себя хорошо ни умственно, ни физически. Поэтому это чистое письмо. Я воспринимаю невзгоды как возможность, и я знаю, что в моих силах взять что-либо и сделать из этого лучшее, что когда-либо случалось,

– говорит актер.

При весе в 100 килограммов в начале своего пути, Смит ставит своей целью сбросить 9 килограммов за 20 недель. Он объясняет, что его решение снимать этот процесс сделано с тем, чтобы удерживать давление и ответственность.

Для меня я – исполнитель, потому камеры действуют как мой спонсор. Они заставляют меня отвечать, когда я знаю, что это увидит свет. Это сродни наибольшему давлению со стороны сверстников. Я не проиграю, если это будет на камеру,

– подчеркивает Смит.

Смотри первый выпуск реалити о трансформации Уилла Смита:

Что будет делать Уилл Смит, чтобы похудеть на 9 килограммов

Фергюсон составляет программу для Смита. Речь идет о новой рациональной диете и режиме тренировок на следующие 20 недель.

Базовая схема – это два дня тренировок с отягощениями, потом мы отдыхаем, потом делаем еще два дня,

– говорит он.

День 1 – как правило, – руки и пресс

День 2 – ноги

День 3 – отдых

День 4 – спина и мышцы кора

День 5 – смесь упражнений

Уилл страстный поклонник кардио утром, поэтому мы совершили несколько пробежек на рассвете. Когда я говорю немного, я имею в виду каждое утро,

– добавляет Фергюсон.

В начале Смит настроен очень оптимистично. Но в конце первой недели он, кажется, действительно набрал вес. И на мгновение его отвергает настолько, что он задает вопрос, почему он делает что-нибудь из этого, прежде чем быстро сплотиться и возобновить свои усилия.

Я никогда не чувствовал ничего лучше, чем изменение своего тела, которому учат законы Вселенной. Превращение и выращивание здорового тела и здорового духа очень похожи на макропроцесс создания лучшего мира,

– говорит Смит.

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Как ты уже понял, это только первый эпизод его реалити. Мы продолжим следить за Уиллом Смитом. Держим за него кулачки и надеемся, ему удастся избавиться от лишних килограммов и достичь желаемого результата!