Как полюбить бег: крутая схема, которая понравится каждому

Бег – безумно популярная физическая активность по всему миру. Но нужно быть максимально откровенным, нравится он далеко не каждому. Впрочем, мы уже знаем определенную хитрость, которая позволит полюбить бег. Поэтому айда вместе с Men 24 прислушиваться к этому совету, который поможет нам стать еще более подвижными.

Мэтью Солан, редактор Harvard Men's Health Watch, тоже люто ненавидел бег. Но со временем он обнаружил крутой трюк, с помощью которого ненависть быстро изменилась в настоящую любовь.

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Незначительные усилия, большие преимущества

Необязательно пробегать марафон, чтобы почувствовать пользу для здоровья от бега. В метаанализе, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, более подробно рассматривается бег. Ученые изучили около 14 исследований с участием более 232 тысяч человек. Оказалось, что:

бег раз в неделю продолжительностью менее 50 минут уже приносит пользу для здоровья, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Бег положительно влияет на сердечно-сосудистую систему / Фото Unsplash

Легкая посадка

Хороший способ снизить порог бега – начать с программы бега / ходьбы. При таком раскладе ты короткое время бегаешь в удобном для тебя темпе, а потом делаешь перерыв для ходьбы, пока твоё тело не восстановится. Ты повторяешь этот цикл в течение определенного времени или расстояния.

Цель состоит в том, чтобы постепенно увеличивать время бега и сокращать время ходьбы до тех пор, пока ты не будешь тренироваться в стабильном темпе хотя бы 20 – 25 минут.

Как выглядит схема бега для начинающих

Беги 1 – 2 минуты и иди 4 – 5, пока полностью не восстановишься. Повтори этот цикл 5 раз. Выполняй этот распорядок дважды в неделю (но не 2 дня подряд) и через одну или две недели увеличь время бега до 3 – 4 минут, перейдя на ходьбу в течение 2 – 3 минут. Также повторы этот цикл 5 раз.



Новичкам следует чередовать бег с ходьбой / Фото Unsplash

Если ты наберешь 20 минут бега с небольшими перерывами на ходьбу или вообще без них, ты сможешь настроить время бега и ходьбы в соответствии с твоими тренировочными целями. Например, ты хочешь бегать дольше или быстрее или просто пробегать определенную дистанцию. Это все возможно.

"Возможности безграничны, и это превратило меня в человека, который любит бегать. Когда я понял, что бег – это индивидуальное занятие, которое необязательно должно соответствовать определенным рекомендациям или ожиданиям, я начал получать от него удовольствие. Теперь я бегаю так долго, быстро и часто, как хочу сам. При этом я не забываю, что каждая минута бега потрачена мной не зря", – отмечает Солан.

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Ты тоже можешь попробовать использовать этот трюк, чтобы полюбить бег. Главное помнить, что не стоит сразу же бежать 5 километров, выжимая из себя максимум. Иди малыми, но уверенными шагами к своей цели. И будет тебе счастье!