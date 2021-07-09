Полностью истощен: как бороться с этим коварным ощущением

Чувствуешь себя истощенным от жизни, рутины, и вообще всего-всего? Один из лучших мотивационных тренеров Великобритании Жаклин Херст дала несколько мудрых советов, как избавиться от этого ощущения.

По ее словам, коронавирус выявил то, что до сих пор могло прятаться в буднях: люди все больше истощаются собственной жизнью. Причем колебания настроения происходят словно на американских горках – от маниакальной активности до полного покоя, от легкой тревожности –снова к маниакальной активности.

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Глобальное истощение: откуда оно взялось

Как говорит британский психолог Жаклин Херст, пандемия изменила человечество, а изменения требуют значительных энергозатрат. Ранее мы просто не знали, что тратим ее настолько много.

Мы вышли из комфортного офиса и активной коммуникации с коллегами вживую, вышли в домашнюю работу – а она оказалась не такой уж и легкой, как нам сначала казалось.

Гиперобщение и вечеринки исчезли буквально за мгновение – нас неожиданно вытолкнули в новый образ жизни. Ничего удивительного, что ощущение внутренней тревоги лишь возросло. О, очень сильно возросло.

Ранее мы часто жаловались на то, что времени катастрофически не хватает. Теперь вроде как времени достаточно. Но почему же тогда не хватает энергии на ту же работу, которую мы выполняли раньше?



Все достало? Понимаем. Но послушай – из этого состояния можно выйти / Фото unsplash

Почему мы все такие обессиленные

Первый фактор – не столько сама пандемия, сколько то, что мы ее "пережили", и то, что мы ее еще "не пережили". Жизнь между этими точками – словно путь бегуна на марафонской дистанции. Бегуна, который ранее позволял себе максимум стометровку.

Какие тут эмоции? Обреченность. Мрачность. Отсутствие понимания того, каким будет "завтра". Скудность будней и банальность праздников, рабочее смятение и нежелание отдыхать. А необходимость "быть в любой момент готовым ко всему"?

А сверх всего того ведь есть и обычные стрессы, характерные для человеческой жизни всегда – переезды, смены работы, развод, свадьба и тому подобное.

Вот так в нашем организме и накапливался кортизол – гормон стресса – в чрезмерных количествах. Что, разумеется, вредит уму и телу. И истощает, истощает, истощает...



Что лучше всего работает против истощения? Понятное дело, что отдых! / Фото unsplash

Пережить и выжить: как избавиться от истощения

Ответ – очень прост: нужен отдых. Нет, не так. А вот так: отдых, отдых, отдых и – еще немного отдыха. Если ты чувствуешь, что эта тема актуальна для тебя – найди время для отдыха. Это важно.

Найди время для сна – чтобы организму его хватало.

Создавай себе свободные вечера.

Организуй время в выходные дни так, чтобы "выключить" заботы.

Дай мозгу отдохнуть.

Дай телу отдохнуть.

Позволь себе расслабиться.

Выдохнуть.

Отпустить.

Чтобы не быть голословной, Жаклин Херст советует начать с медитации. Просто 10 минут в день посидеть, подумать (а лучше – не думать).

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После медитации можно начать выделять где-то 30 минут на простые физические упражнения (отжимания, растяжку – что-то такое). Обязательно время от времени гулять на природе. Хорошо и достаточно питаться.

самое главное здесь – не в бездумном следовании советам, а в том, чтобы научить себя самодисциплине. Ты удивишься, насколько круто она помогает избегать стресса!