Самые распространенные поломки авто: что нужно знать, прежде чем садиться за руль летом

Поломка автомобиля - это всегда неприятно, но, к сожалению, такое случается постоянно. К примеру, страховщики в Великобритании только в 2023 году фиксировали более 29 000 обращений.

Говорят, профилактика – лучшее лечение, и, наверное, это касается и автомобильного дела. Поэтому держи пособие по 10 самых распространенных причинах поломки автомобиля, и будешь пытаться их предотвратить.

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Десять самых распространенных причин, почему ломаются автомобили

Неисправный или разряженный аккумулятор. Причины: слишком много коротких поездок, оставление электрических систем включенными на ночь, старение (батареи служат около 5 лет), коррозия, ослабленные клеммные соединения. Перед длительной или важной поездкой стоит проверить аккумулятор на наличие признаков износа.

Причины: слишком много коротких поездок, оставление электрических систем включенными на ночь, старение (батареи служат около 5 лет), коррозия, ослабленные клеммные соединения. Перед длительной или важной поездкой стоит проверить аккумулятор на наличие признаков износа. Неисправный генератор. Генератор вырабатывает электроэнергию и заряжает аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, это может быть связано с такими симптомами: слишком тусклый, яркий или мерцающий свет фар; медленная работа стеклоочистителей; мерцание предупредительных лампочек на приборной панели.

Генератор вырабатывает электроэнергию и заряжает аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, это может быть связано с такими симптомами: слишком тусклый, яркий или мерцающий свет фар; медленная работа стеклоочистителей; мерцание предупредительных лампочек на приборной панели. Повреждение шин. Иногда проколов не избежать из-за невидимого мусора или выбоин. Но шанс пострадать от прокола значительно выше, если ты не ухаживаешь должным образом за шинами. Перед следующей поездкой выдели немного времени, чтобы проверить шины на признаки износа. Глубина протектора должна быть не меньше 1,6 миллиметра и колесо должно быть накачано до нужного давления (указанного в инструкции).

Иногда проколов не избежать из-за невидимого мусора или выбоин. Но шанс пострадать от прокола значительно выше, если ты не ухаживаешь должным образом за шинами. Перед следующей поездкой выдели немного времени, чтобы проверить шины на признаки износа. Глубина протектора должна быть не меньше 1,6 миллиметра и колесо должно быть накачано до нужного давления (указанного в инструкции). Проблемы с электричеством. Электрические системы современных автомобилей сложнее, чем когда-либо. Это хорошая новость для автомобилистов, которые получают доступ к крутым новым функциям, но также приводит к увеличению количества поломок, связанных с электричеством. Проблемы часто возникают из-за неисправной проводки, перегоревших лампочек и предохранителей.

Электрические системы современных автомобилей сложнее, чем когда-либо. Это хорошая новость для автомобилистов, которые получают доступ к крутым новым функциям, но также приводит к увеличению количества поломок, связанных с электричеством. Проблемы часто возникают из-за неисправной проводки, перегоревших лампочек и предохранителей. Система блокировки. Автомобильные сигнализации и иммобилайзеры стали более совершенными, но это приводит и к тому, что все больше автомобилистов обращаются в сервис с проблемами, связанными с системой центрального замка. Например, с постоянным срабатыванием сигнализации или потерей ключа.

Поломка автомобиля – это то, чего можно часто избежать, если прилагаться к профилактике / Фото freepik