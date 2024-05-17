Самые распространенные поломки авто: что нужно знать, прежде чем садиться за руль летом
17 мая 2024, 06:12Читати новину українською
Источник:WhoCanFixMyCar
Поломка автомобиля - это всегда неприятно, но, к сожалению, такое случается постоянно. К примеру, страховщики в Великобритании только в 2023 году фиксировали более 29 000 обращений.
Говорят, профилактика – лучшее лечение, и, наверное, это касается и автомобильного дела. Поэтому держи пособие по 10 самых распространенных причинах поломки автомобиля, и будешь пытаться их предотвратить.
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Десять самых распространенных причин, почему ломаются автомобили
- Неисправный или разряженный аккумулятор. Причины: слишком много коротких поездок, оставление электрических систем включенными на ночь, старение (батареи служат около 5 лет), коррозия, ослабленные клеммные соединения. Перед длительной или важной поездкой стоит проверить аккумулятор на наличие признаков износа.
- Неисправный генератор. Генератор вырабатывает электроэнергию и заряжает аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, это может быть связано с такими симптомами: слишком тусклый, яркий или мерцающий свет фар; медленная работа стеклоочистителей; мерцание предупредительных лампочек на приборной панели.
- Повреждение шин. Иногда проколов не избежать из-за невидимого мусора или выбоин. Но шанс пострадать от прокола значительно выше, если ты не ухаживаешь должным образом за шинами. Перед следующей поездкой выдели немного времени, чтобы проверить шины на признаки износа. Глубина протектора должна быть не меньше 1,6 миллиметра и колесо должно быть накачано до нужного давления (указанного в инструкции).
- Проблемы с электричеством. Электрические системы современных автомобилей сложнее, чем когда-либо. Это хорошая новость для автомобилистов, которые получают доступ к крутым новым функциям, но также приводит к увеличению количества поломок, связанных с электричеством. Проблемы часто возникают из-за неисправной проводки, перегоревших лампочек и предохранителей.
- Система блокировки. Автомобильные сигнализации и иммобилайзеры стали более совершенными, но это приводит и к тому, что все больше автомобилистов обращаются в сервис с проблемами, связанными с системой центрального замка. Например, с постоянным срабатыванием сигнализации или потерей ключа.
- Неправильная заправка. Заливка неправильного топлива в автомобиль случается чаще, чем ты можешь себе представить. В основном тогда, когда водители бензиновиков садятся за руль дизелей.
- Поломка троса сцепления. Автомобили с механической коробкой передач подвержены риску выхода из строя сцепления, поскольку трос испытывает давление каждый раз, когда водитель переключает передачу. Как только ты заметил любое необычное поведение сцепления (например пробуксовывание передач или залипание педали), как можно скорее обращайся к механику для проверки сцепления.
- Сажевый фильтр (DPF). Дизельные автомобили оснащены сажевым фильтром для уменьшения вредных выбросов в выхлопных газах. Однако DPF является проблемой, когда ты ездишь только на короткие расстояния. Они быстро блокируются, что приводит к остановке и переходу автомобиля в режим "вялого хода". Забитый фильтр иногда можно очистить с помощью специальных инструментов, но если засорение серьезное, его придется заменить, что может быть дорого. Вот почему важно заботиться о своем сажевом фильтре каждые несколько недель.
- Проблемы со стартером. Стартер может быть небольшим, но это важное устройство, которое заставляет двигатель работать. Он испытывает значительные нагрузки, особенно в автомобилях с технологией старт/стоп. Поэтому со временем он изнашивается. Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание: панель приборов светится, но автомобиль не заводится; шум, похожий на скрежет металла по металлу; жужжание или щелчок при попытках завести двигатель; одиночный щелчок без прокручивания коленчатого вала двигателя в попытке завести автомобиль.
- Перегрев. Перегрев часто случается из-за низкого уровня охлаждающей жидкости или неисправного вентилятора. Важно регулярно проверять уровень жидкости в автомобиле. Ее следует доливать каждый год во время полного технического обслуживания, но все равно стоит время от времени открывать капот, чтобы убедиться, что все в порядке. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, а ты доливал ее недавно, вероятно, где-то есть утечка, которую надо устранить.