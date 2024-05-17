Найпоширеніші поломки авто: що потрібно знати, перш ніж сідати за кермо влітку
17 травня 2024, 06:12Читать новость на русском
Джерело:WhoCanFixMyCar
Поломка автомобіля – це завжди неприємно, але, на жаль, таке трапляється постійно. До прикладу, страхувальники у Великій Британії лише у 2023 році фіксували понад 29 000 звернень.
Кажуть, профілактика – найкраще лікування, і, напевне, це стосується й автомобільної справи. Тому тримай посібник щодо 10 найпоширеніших причин поломки автомобіля, і будеш намагатися їм запобігти.
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Десять найпоширеніших причин, чому ламаються автомобілі
- Несправний або розряджений акумулятор. Причини: забагато коротких поїздок, залишення електричних систем увімкненими на ніч, старіння (батареї служать близько 5 років), корозія, ослаблені клемні з'єднання. Перед тривалою або важливою поїздкою варто перевірити акумулятор на наявність ознак зносу.
- Несправний генератор. Генератор виробляє електроенергію і заряджає акумулятор. Якщо акумулятор розряджений, це може бути пов'язано з такими симптомами: надто тьмяне, яскраве або мерехтливе світло фар; повільна робота склоочисників; мерехтіння попереджувальних лампочок на приладовій панелі.
- Пошкодження шин. Іноді проколів не уникнути через невидиме сміття або вибоїни. Але шанс постраждати від проколу значно вищий, якщо ти не доглядаєш належно за шинами. Перед наступною поїздкою виділи трохи часу, щоб перевірити шини на ознаки зносу. Глибина протектора повинна бути не менша за 1,6 міліметра і колесо має бути накачане до потрібного тиску (вказаного в інструкції).
- Проблеми з електрикою. Електричні системи сучасних автомобілів складніші, ніж будь-коли. Це хороша новина для автомобілістів, які отримують доступ до крутих нових функцій, але також призводить до збільшення кількості поломок, пов'язаних з електрикою. Проблеми часто виникають через несправну проводку, перегорілі лампочки та запобіжники.
- Система блокування. Автомобільні сигналізації та іммобілайзери стали більш досконалими, та це призводить і до того, що все більше автомобілістів звертаються до сервісу з проблемами, пов'язаними з системою центрального замка. Наприклад, з постійним спрацьовуванням сигналізації або втратою ключа.
- Неправильна заправка. Заливка неправильного пального в автомобіль трапляється частіше, ніж ти можеш собі уявити. В основному тоді, коли водії бензиновиків сідають за кермо дизелів.
- Поломка троса зчеплення. Автомобілі з механічною коробкою передач схильні до ризику виходу з ладу зчеплення, оскільки трос відчуває тиск кожного разу, коли водій перемикає передачу. Як тільки ти помітив будь-яку незвичну поведінку зчеплення (як-от пробуксовування передач або залипання педалі), якомога швидше звертайся до механіка для перевірки зчеплення.
- Сажовий фільтр (DPF). Дизельні автомобілі оснащені сажовим фільтром для зменшення шкідливих викидів у вихлопних газах. Однак DPF є проблемою, коли ти їздиш лише на короткі відстані. Вони швидко блокуються, що призводить до зупинки й переходу автомобіля в режим "млявого ходу". Забитий фільтр іноді можна очистити за допомогою спеціальних інструментів, але якщо засмічення серйозне, його доведеться замінити, що може бути дорого. Ось чому важливо дбати про свій сажовий фільтр кожні кілька тижнів.
- Проблеми зі стартером. Стартер може бути невеликим, але це важливий пристрій, який змушує двигун працювати. Він зазнає значних навантажень, особливо в автомобілях з технологією старт/стоп. Тому з часом він зношується. Є кілька ознак, на які слід звернути увагу: панель приладів світиться, але автомобіль не заводиться; шум, схожий на скрегіт металу по металу; дзижчання або клацання під час спроб завести двигун; одиночне клацання без прокручування колінчастого валу двигуна у спробі завести автомобіль.
- Перегрів. Перегрів часто трапляється через низький рівень охолоджувальної рідини або несправний вентилятор. Важливо регулярно перевіряти рівень рідини в автомобілі. Її слід доливати щороку під час повного технічного обслуговування, але все одно варто час від часу відкривати капот, щоб переконатися, що все в порядку. Якщо рівень охолоджувальної рідини низький, а ти доливав її нещодавно, ймовірно, десь є витік, який треба усунути.