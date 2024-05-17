Найпоширеніші поломки авто: що потрібно знати, перш ніж сідати за кермо влітку

Поломка автомобіля – це завжди неприємно, але, на жаль, таке трапляється постійно. До прикладу, страхувальники у Великій Британії лише у 2023 році фіксували понад 29 000 звернень.

Кажуть, профілактика – найкраще лікування, і, напевне, це стосується й автомобільної справи. Тому тримай посібник щодо 10 найпоширеніших причин поломки автомобіля, і будеш намагатися їм запобігти.

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Десять найпоширеніших причин, чому ламаються автомобілі

Несправний або розряджений акумулятор. Причини: забагато коротких поїздок, залишення електричних систем увімкненими на ніч, старіння (батареї служать близько 5 років), корозія, ослаблені клемні з'єднання. Перед тривалою або важливою поїздкою варто перевірити акумулятор на наявність ознак зносу.

Причини: забагато коротких поїздок, залишення електричних систем увімкненими на ніч, старіння (батареї служать близько 5 років), корозія, ослаблені клемні з'єднання. Перед тривалою або важливою поїздкою варто перевірити акумулятор на наявність ознак зносу. Несправний генератор. Генератор виробляє електроенергію і заряджає акумулятор. Якщо акумулятор розряджений, це може бути пов'язано з такими симптомами: надто тьмяне, яскраве або мерехтливе світло фар; повільна робота склоочисників; мерехтіння попереджувальних лампочок на приладовій панелі.

Генератор виробляє електроенергію і заряджає акумулятор. Якщо акумулятор розряджений, це може бути пов'язано з такими симптомами: надто тьмяне, яскраве або мерехтливе світло фар; повільна робота склоочисників; мерехтіння попереджувальних лампочок на приладовій панелі. Пошкодження шин. Іноді проколів не уникнути через невидиме сміття або вибоїни. Але шанс постраждати від проколу значно вищий, якщо ти не доглядаєш належно за шинами. Перед наступною поїздкою виділи трохи часу, щоб перевірити шини на ознаки зносу. Глибина протектора повинна бути не менша за 1,6 міліметра і колесо має бути накачане до потрібного тиску (вказаного в інструкції).

Іноді проколів не уникнути через невидиме сміття або вибоїни. Але шанс постраждати від проколу значно вищий, якщо ти не доглядаєш належно за шинами. Перед наступною поїздкою виділи трохи часу, щоб перевірити шини на ознаки зносу. Глибина протектора повинна бути не менша за 1,6 міліметра і колесо має бути накачане до потрібного тиску (вказаного в інструкції). Проблеми з електрикою. Електричні системи сучасних автомобілів складніші, ніж будь-коли. Це хороша новина для автомобілістів, які отримують доступ до крутих нових функцій, але також призводить до збільшення кількості поломок, пов'язаних з електрикою. Проблеми часто виникають через несправну проводку, перегорілі лампочки та запобіжники.

Електричні системи сучасних автомобілів складніші, ніж будь-коли. Це хороша новина для автомобілістів, які отримують доступ до крутих нових функцій, але також призводить до збільшення кількості поломок, пов'язаних з електрикою. Проблеми часто виникають через несправну проводку, перегорілі лампочки та запобіжники. Система блокування. Автомобільні сигналізації та іммобілайзери стали більш досконалими, та це призводить і до того, що все більше автомобілістів звертаються до сервісу з проблемами, пов'язаними з системою центрального замка. Наприклад, з постійним спрацьовуванням сигналізації або втратою ключа.

Поломка автомобіля – це те, чого можна часто уникнути, якщо докладатися до профілактики / Фото freepik