Если кто-то делает это за рулем, он может быть психопатом, говорят ученые
Источник:New York Post
Видел, как водители иногда за рулем держат в руках телефон и даже пытаются набрать какое-то текстовое сообщение? Так вот, новое исследование показало, что такие люди тревожно ассоциируются с психопатическим поведением.
Исследователи взяли интервью у почти 1000 немецких водителей, около 73% из которых – женщины. Результаты несколько шокировали: 600 с лишним участников, или около 61%, признались в "проблемном" использовании своих устройств во время вождения.
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ПИС – что это такое и почему на него следует обратить внимание водителям
Такое антисоциальное поведение можно объяснить страхом пропустить что-то якобы важное. А наряду с этим проблемные пользователи смартфонов (ПИС) ассоциируются с тремя негативными чертами, известными как "темная триада" – это нарциссизм, макиавеллизм и психопатия.
- Нарциссизм – в психологии его рассматривают как серьезную личностную дисфункцию, связанную с тщеславием, высокомерием и эгоизмом.
- Макиавеллизм – лукавый стиль межличностного общения, связанный с циничными и прагматичными пренебрежениями морали.
- Психопатия – патологический тип поведения, возникший на основе врожденного порока высшей нервной деятельности и дисгармонии ее развития.
Проблемное использование смартфонов, пишут авторы исследования, является качественным "предиктором (прогностическим фактором – Men), независимо от личностных черт, "темной триады".
Также ученые добавили потенциальный рецепт для решения проблемы.
Поскольку этот фактор можно изменить легче, чем личность, ПИС должно стать объектом вмешательств в общественную безопасность, обучения вождению и медико-психологическую оценку пригодности водителей, что назначается судом,
– указано в работе исследователей.
Другой способ борьбы с необычным использованием мобильных телефонов – это помочь людям уменьшить уровень использования этих устройств в целом в повседневной жизни. Мол, это косвенно уменьшит и вероятность использования телефонов водителями и предотвратит несчастные случаи и аварии.