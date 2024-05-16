Если кто-то делает это за рулем, он может быть психопатом, говорят ученые

Видел, как водители иногда за рулем держат в руках телефон и даже пытаются набрать какое-то текстовое сообщение? Так вот, новое исследование показало, что такие люди тревожно ассоциируются с психопатическим поведением.

Исследователи взяли интервью у почти 1000 немецких водителей, около 73% из которых – женщины. Результаты несколько шокировали: 600 с лишним участников, или около 61%, признались в "проблемном" использовании своих устройств во время вождения.

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ПИС – что это такое и почему на него следует обратить внимание водителям

Такое антисоциальное поведение можно объяснить страхом пропустить что-то якобы важное. А наряду с этим проблемные пользователи смартфонов (ПИС) ассоциируются с тремя негативными чертами, известными как "темная триада" – это нарциссизм, макиавеллизм и психопатия.

Нарциссизм – в психологии его рассматривают как серьезную личностную дисфункцию, связанную с тщеславием, высокомерием и эгоизмом.

– в психологии его рассматривают как серьезную личностную дисфункцию, связанную с тщеславием, высокомерием и эгоизмом. Макиавеллизм – лукавый стиль межличностного общения, связанный с циничными и прагматичными пренебрежениями морали.

– лукавый стиль межличностного общения, связанный с циничными и прагматичными пренебрежениями морали. Психопатия – патологический тип поведения, возникший на основе врожденного порока высшей нервной деятельности и дисгармонии ее развития.

Проблемное использование смартфонов, пишут авторы исследования, является качественным "предиктором (прогностическим фактором – Men), независимо от личностных черт, "темной триады".

Проблемное использование смартфонов может указывать на "темную триаду" / Фото freepik

Также ученые добавили потенциальный рецепт для решения проблемы.

Поскольку этот фактор можно изменить легче, чем личность, ПИС должно стать объектом вмешательств в общественную безопасность, обучения вождению и медико-психологическую оценку пригодности водителей, что назначается судом,

– указано в работе исследователей.

Другой способ борьбы с необычным использованием мобильных телефонов – это помочь людям уменьшить уровень использования этих устройств в целом в повседневной жизни. Мол, это косвенно уменьшит и вероятность использования телефонов водителями и предотвратит несчастные случаи и аварии.

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