Pornhub в эротическом видео призвал посещать музеи

В Pornhub работают чрезвычайно талантливые и гениальные люди. Они не только позволяют насладиться роликами для взрослых, но и популяризировать искусство. Вот, например, сервис запустил туры музейными коллекциями мира.

Споры по поводу обнаженной натуры вот-вот достигнут апогея. Pornhub, платформа потокового видео для взрослых, запустила серию цифровых туров "Классическая обнаженная натура". Их создали для того, чтобы привлечь к высокому как можно больше людей.

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Pornhub зовет людей в музеи

Цель сервиса – побудить публику посещать, исследовать и снова влюбляться (или испытывать желание) в учреждения культуры. Поклонники художественного изображения человеческого тела могут или просмотреть работы в сети, или лично посетить музей, используя карту от Pornhub. Это позволит увидеть избранные шедевры лично и вблизи.

Каждая работа в туре имеет достаточно ироничное описание, которое предлагает безусловное развлечение для взрослых, а также возможность немного прокачать свои знания в искусстве.

Например, о "Весне Боттичелли", что висит в Уффици, Pornhub говорит, что художник "нарисовал ее для чувака, которого зовут Лоренцо Медичи, чтобы подарить своей новой невесте – вероятно, как средство для создания средневекового настроения".

Между тем актриса и режиссер Аса Акира записала аудиокомментарии для избранных произведений. Например, "Турецкой бани" в Лувре Энгра.

Пора отказаться от этих скучных подписей в самостоятельном туре. Айда со мной наслаждаться каждым мазком этих эротических шедевров,

– говорит она.

Однако небольшое предупреждение: несколько порноактеров-любителей из MySweetApple создали короткие ролики для сайта. Их вдохновляли ключевые работы с каждого музея, включая "Происхождение мира" Гюстава Курбе и "Мужская обнаженная натура" Эдгара Дега.

Смотри, как Pornhub призывает людей ходить в музеи как онлайн, так и офлайн:

* если видео не открывается, то переходи по этой ссылке

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