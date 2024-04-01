Жизнь разрушила одна сцена: популярный порноактер рассказал, как стал пастором

Знаменитый актер, который играл в более чем тысяче фильмах для взрослых, раскрыл темную сторону этой индустрии. Он откровенно поделился тем, что заставило его оставить эту сферу и начать новую жизнь как пастор.

Джошуа Брум, который сейчас является известным христианским пастором и активистом в борьбе против порноиндустрии, когда-то был известен под псевдонимом Рокко Рид и работал в порно. Он признал, что вступив в эту отрасль, чувствовал себя на "скользкой дорожке", где выполнял работу, которую никогда не мог представить себе делая.

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Откровенный рассказ о порноиндустрии

В подкасте Mighty Pursuit он рассказал, что был "очень наивным", когда снимал свой первый фильм для взрослых, объяснив: "Я думал, что худшее, что может произойти? Я займусь сексом с этой девушкой, и мне за это заплатят – кто-то об этом узнает".

Он, так же как и многие другие актеры или спортсмены, привык выступать перед публикой, поэтому научился подавлять свои внутренние эмоции и продолжать выполнять свои обязанности, не обращая внимания на то, что происходит вокруг.

Наш герой добавил: "Но уникальность (порно – Men 24) заключается в том, что когда акт интимности, который должен происходить наедине, происходит на публике, происходит отстранение от реальности. Вы должны отстраниться от реальности, чтобы сделать это, потому что вы не можете просто быть в моменте, потому что это не будет хорошей сценой. Спектакль не для тебя или для человека, с которым ты играешь. Это для камеры".



Джошуа был наивным, когда снимался в первом порнофильме / Фото из личного архива

В период наибольшего успеха своей карьеры, Джошуа снимал от 20 до 25 сцен в среднем за месяц, что составляло значительную нагрузку и требовало от него больших усилий.

Как парень, если ты проваливаешь сцену, тебе конец... если ты не можешь поддерживать эрекцию или достичь кульминации, когда тебе говорят, тебе конец,

– продолжает он.

Работа в порно почти разрушила личную сексуальную жизнь Джошуа. В течение семи лет он был помолвлен с другой порнозвездой. Вспоминая о нетрадиционной карьере в их отношениях, он сказал: "Большинство людей не скажут: "Я просто в открытых отношениях, я не против того, что моя вторая половинка занимается сексом с другими людьми". Вы бы сказали: "Это просто работа, и у нас моногамные отношения".

Но все усложнилось, когда он начал общаться с другими людьми в индустрии.

Он продолжал: "Итак, я и моя вторая половинка, а потом другой человек и его вторая половинка – мы ужинаем, и вероятность того, что у него будет секс с моей девушкой на той неделе, а у меня будет секс с его девушкой в тот день, очень высока. Это так, и мы просто полностью это отрицаем".

Настоящая неприятность возникла, когда партнерша Джошуа вернулась домой с работы и решила рассказать, как провела свой день.

Она хотела рассказать мне, она хотела, чтобы это стало катализатором для улучшения наших отношений или что,

– вспоминает он.

Нынешний паспорт отметил, что его девушка считала, что говорить с ним о том, что она делала на съемочной площадке – это очень сексуально, но он не хотел этого слышать.

Одна сцена, которая разрушила жизнь Джошуа

Джошуа становился все менее уверенным в своих личных границах относительно того, что он готов делать, а что – нет, поскольку режиссеры пытались натянуть его к съемкам все более экстремального контента.

Как только ты идешь на компромисс с тем, на что ты бы согласился, то какое это имеет значение? Твое "нет" теряет всякое значение, и ты думаешь: "Ну, это единственное, что я могу сделать",

– продолжает он.

Его личные ценности также были "искажены" ценностями индустрии, объяснил он: "Чем дальше вы погружаетесь в кроличью нору, делая эти вещи, тем больше вы оставляете себя открытым для того, чтобы делать то, что, как вы говорили, никогда не сделаете".

Вскоре на него начали давить, чтобы он снялся в гей-порнофильме, ведь гей-индустрия "знала, что это будет безумно продаваться", и в конце концов к нему обращались к любому "хорошему гетеросексуальному исполнителю", потому что "знала, что это будет безумно продаваться".

Попасть в гей-порно для гетеросексуала в то время было очень похоже на улицу с односторонним движением.

"Если бы парень снялся в гей-порно 10 лет назад и попытался бы попасть в гетеросексуальный бизнес, большинство девушек не стали бы с ним работать", – сказал Джошуа.

Он также утверждал, что большинство людей, которые снимаются в гей-порно, на самом деле не являются геями. И что они используют химические усилители для достижения возбуждения на экране.



Мужчина вспоминает давление, когда его заставляли сниматься в гей-порно / Фото из архива Джошуа

На момент предложения он "боролся со своим психическим здоровьем" из-за давления в личной жизни, и он начал думать о том, чем бы он мог заниматься после съемок в порно. Джошуа объяснил: "Я пытался составить план, как мне выбраться... Не думаю, что я когда-либо говорил об этом кому-то раньше, но я даже пытался узнать, могу ли я поступить в армию".

Именно тогда он решил принять предложение сниматься в гей-порно. Он добавил: "Это имело смысл в моей голове... я подумал: "Я разрушу свою жизнь". Я подумал: "Если я буду сниматься в гей-сценах, то не смогу делать то, что делаю сейчас, поэтому я отрежу себя от всех и всего, потому что я не смогу вернуться назад".

Но он не осознавал, какое влияние на его жизнь окажет его саморазрушительный поступок.

"Моя жизнь полностью изменилась", – сказал он, когда его друзья из индустрии исчезли почти за одну ночь.

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После достижения дна, когда Джошуа чуть не совершил самоубийство, он радикально изменил свою жизнь. Сейчас он посвятил себя посвятил себя религиозной службе как христианский проповедник и выступает активным противником порнографии. Он также ведет христианский подкаст под названием "Фальшивая культура".