Життя зруйнувала одна сцена: популярний порноактор розповів, як став пастором

Знаменитий актор, який грав у більше, ніж тисячі фільмах для дорослих, розкрив темну сторону цієї індустрії. Він відверто поділився тим, що змусило його залишити цю сферу та розпочати нове життя як пастор.

Джошуа Брум, який зараз є відомим християнським пастором та активістом у боротьбі проти порноіндустрії, колись був відомий під псевдонімом Рокко Рід і працював у порно. Він визнав, що вступивши в цю галузь, відчував себе на "слизькій стежці", де виконував роботу, яку ніколи не міг уявити собі роблячи.

Читай також Експерти назвали ознаку того, що ваші стосунки приречені

Відверта розповідь про порноіндустрію

У подкасті Mighty Pursuit він розповів, що був "дуже наївним", коли знімав свій перший фільм для дорослих, пояснивши: "Я думав, що найгірше, що може статися? Я займуся сексом з цією дівчиною, і мені за це заплатять – хтось про це дізнається".

Він, так само як і багато інших акторів чи спортсменів, звик виступати перед публікою, тому навчився пригнічувати свої внутрішні емоції та продовжувати виконувати свої обов'язки, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо.

Наш герой додав: "Але унікальність (порно – Men 24) полягає в тому, що коли акт інтимності, який має відбуватися наодинці, відбувається на публіці, відбувається відсторонення від реальності. Ви повинні відмежуватися від реальності, щоб зробити це, тому що ви не можете просто бути в моменті, тому що це не буде гарною сценою. Вистава не для тебе чи для людини, з якою ти граєш. Це для камери".



Джошуа був наївним, коли знімався у першому порнофільмі / Фото з особистого архіву

У період найбільшого успіху своєї кар'єри, Джошуа знімав від 20 до 25 сцен у середньому за місяць, що становило значне навантаження та вимагало від нього великих зусиль.

Як хлопець, якщо ти провалюєш сцену, тобі кінець... якщо ти не можеш підтримувати ерекцію або досягти кульмінації, коли тобі кажуть, тобі кінець,

– продовжує він.

Робота в порно майже зруйнувала особисте сексуальне життя Джошуа. Протягом семи років він був заручений з іншою порнозіркою. Згадуючи про нетрадиційну кар'єру в їхніх стосунках, він сказав: "Більшість людей не скажуть: "Я просто у відкритих стосунках, я не проти того, що моя друга половинка займається сексом з іншими людьми". Ви б сказали: "Це просто робота, і у нас моногамні стосунки".

Але все ускладнилося, коли він почав спілкуватися з іншими людьми в індустрії.

Він продовжував: "Отже, я і моя друга половинка, а потім інша людина і її друга половинка – ми вечеряємо, і ймовірність того, що у нього буде секс з моєю дівчиною на тому тижні, а у мене буде секс з його дівчиною в той день, дуже висока. Це так, і ми просто повністю це заперечуємо".

Справжня неприємність виникла, коли партнерка Джошуа повернулася додому з роботи і вирішила розповісти, як провела свій день.

Вона хотіла розповісти мені, вона хотіла, щоб це стало каталізатором для покращення наших стосунків абощо,

– згадує він.

Нинішній паспорт зазначив, що його дівчина вважала, що говорити зі ним про те, що вона робила на знімальному майданчику – це дуже сексуально, але він не хотів цього чути.

Одна сцена, яка зруйнувала життя Джошуа

Джошуа ставав все менш впевненим у своїх особистих межах щодо того, що він готовий робити, а що – ні, оскільки режисери намагалися натягнути його до зйомок все більш екстремального контенту.

Щойно ти йдеш на компроміс із тим, на що ти б погодився, то яке це має значення? Твоє "ні" втрачає будь-яке значення, і ти думаєш: "Ну, це єдине, що я можу зробити",

– продовжує він.

Його особисті цінності також були "спотворені" цінностями індустрії, пояснив він: "Чим далі ви занурюєтеся в кролячу нору, роблячи ці речі, тим більше ви залишаєте себе відкритим для того, щоб робити те, що, як ви казали, ніколи не зробите".

Незабаром на нього почали тиснути, щоб він знявся у гей-порнофільмі, адже гей-індустрія "знала, що це буде шалено продаватися", і зрештою до нього зверталися до будь-якого "гарного гетеросексуального виконавця", бо "знала, що це буде шалено продаватися".

Потрапити в гей-порно для гетеросексуала в той час було дуже схоже на вулицю з одностороннім рухом.

"Якби хлопець знявся в гей-порно 10 років тому і спробував би потрапити в гетеросексуальний бізнес, більшість дівчат не стали б з ним працювати", – сказав Джошуа.

Він також стверджував, що більшість людей, які знімаються в гей-порно, насправді не є геями. І що вони використовують хімічні підсилювачі для досягнення збудження на екрані.



Чоловік згадує тиск, коли його змушували зніматися у гей-порно / Фото з архіву Джошуа

На момент пропозиції він "боровся зі своїм психічним здоров'ям" через тиск в особистому житті, і він почав думати про те, чим би він міг займатися після зйомок у порно. Джошуа пояснив: "Я намагався скласти план, як мені вибратися... Не думаю, що я коли-небудь говорив про це комусь раніше, але я навіть намагався дізнатися, чи можу я вступити до армії".

Саме тоді він вирішив прийняти пропозицію зніматися в гей-порно. Він додав: "Це мало сенс в моїй голові ... я подумав: "Я зруйную своє життя". Я подумав: "Якщо я буду зніматися в гей-сценах, то не зможу робити те, що роблю зараз, тому я відріжу себе від усіх і всього, тому що я не зможу повернутися назад".

Але він не усвідомлював, який вплив на його життя матиме його саморуйнівний вчинок.

"Моє життя повністю змінилося", – сказав він, коли його друзі з індустрії зникли майже за одну ніч.

Це цікаво Терапевти розкрили 5 найбільших страхів покоління Z у сексі

Після досягнення дна, коли Джошуа мало не вчинив самогубство, він радикально змінив своє життя. Зараз він присвятив себе релігійній службі як християнський проповідник і виступає активним противником порнографії. Він також веде християнський подкаст під назвою "Фальшива культура".