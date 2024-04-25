Порноактер зарабатывает до 80 тысяч долларов на OnlyFans в месяц благодаря впечатляющему секрету

Каждую неделю в сети появляется новый главный герой. Накануне таким героем стал добродушный австралийский порноактер Girthmasterr. Он стал безумно популярным благодаря одному видео.

Метко названный Girthmasterr, он стал вирусным после того, как у него на улице взяли интервью в сегменте тикток, рекламируя приложение для поиска работы под названием Getahead, который рекламирует себя как своеобразный Tinder для тех, кто ищет работу.

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Хотя видео является довольно стандартным для тиктока, оно получило массовое распространение благодаря дьявольской внешности Girthmaster и цифрам, которые он называет, когда его спрашивают о его доходе: где-то между $40 000 и $80 000 в месяц. Реакция была ничем иным, как массовым слюноотделением: один твит об этом видео набрал более 87 миллионов просмотров на момент публикации.

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Людей поразила не только зарплата

Потом люди начали гуглить его и смогли собственными глазами увидеть его впечатляющие размеры.

"Всем, кто нажимает на профиль сегодняшнего главного героя твитера", – говорится в подписи к одному вирусному мему, на котором изображен удивленный Пикачу с разинутым ртом, над которым нависла тень гигантского фаллоса.



Мем с Пикачу, который характеризует нашего героя / Скриншот из сети X

Его пенис достигает 20,3 сантиметра в длину и шокирующие 17,8 сантиметра в объеме.

Даже Карди Би присоединилась к веселью, опубликовав в сети X (а затем удалив) фотографию гигантского червя из "Губки Боба".

"Это были сумасшедшие 24 часа", – сказал Girthmaster, когда с ним связались через Zoom во вторник.

Австралиец, которому 30 лет, создает контент на OnlyFans на полную ставку уже около двух лет. В основном, видео о парнях и девушках, хотя это не из-за нехватки запросов от его гей-подписчиков. Он говорит, что не заинтересован в съемках с другими мужчинами, по крайней мере пока что.



Этот милый австралиец стал звездой OnlyFans / Фото из инстаграма Girthmaster

Я хочу создавать только то, что мне нравится и что я вижу. Мне кажется, что (если бы я снимал гей-контент – Men 24), я бы обворовывал (гей-поклонников – Men 24). В некотором смысле это было бы наживой. И я просто не чувствовал бы себя этично,

– говорит он.

Шокирует то, что Girthmaster говорит, что хотя его аудитория в большинстве мужчины, по его оценкам, только около 15 процентов этой аудитории идентифицируют себя как геи в реальной жизни – "хотя я думаю, что здесь есть определенная гибкость" в плане их ориентации, как он говорит.

Это началось, когда ему было 18 лет, и он начал "щеголять в Интернете, просто ради развлечения – что-то вроде цифрового эксгибициониста", разместив на Tumblr голое селфи перед зеркалом, хотя тогда он не показывал своего лица. Фотография стала вирусной, многие комментировали пропорции его члена – впервые, по его словам, он понял, что его пенис был "необычным".

В течение нескольких лет он продолжал анонимно писать на выброшенном аккаунте Reddit, используя имя Girthmaster, которое, по его словам, было вдохновлено миксером KitchenAid Mix Master.

Как ни странно, это имя сейчас на самом деле означает много приверженности в маркетинге, потому что оно действительно выделяется. Люди видят его и хотят проверить, действительно ли я могу соответствовать этому названию или нет,

– говорит он.

На протяжении многих лет Girthmaster работал на разных работах, от разносчика пиццы до грузчика багажа и мебельщика. По его словам, он едва сводил концы с концами, доходя до того, что ему приходилось занимать деньги у матери и сестры.

Лишь несколько лет назад, когда женщина, с которой он встречался, предложила ему завести собственный аккаунт на OnlyFans, он задумался о том, чтобы заниматься секс-работой на полную ставку.

Они сказали мне, чтобы я перестал раздавать это бесплатно, потому что люди будут платить за это. Честно говоря, я думал, что это будет лишь немного денег на пиво. Но все пошло как снежный ком,

– рассказывает он.



Актер в течение двух лет создает контент для взрослых / Фото из инстаграма Girthmaster

Почти сразу, по словам Girthmaster, он начал зарабатывать "серьезные деньги на OnlyFans", хотя только в течение последних шести месяцев он начал зарабатывать 40 000 долларов в месяц, о которых он говорил в вирусном видео.

Согласно скриншотам, предоставленным Rolling Stone, за последние 30 дней он заработал значительно больше. Он смог выплатить своей матери деньги, которые был ей должен, что привело к разговору с членами его семьи о том, как он начал зарабатывать на жизнь.

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Girthmaster поражает как своими параметрами, так и заработками. Собственно, он входит в тот незначительный процент создателей на OnlyFans, которые действительно зарабатывают бешеные деньги.