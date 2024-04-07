Совет Джонни Синса, известного как "Лысый из Brazzers", может помочь улучшить романтические отношения. И он призывает мужчин, которые теряют волосы на голове, принять свою лысину.

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К чему призывает порноактер

По словам 45-летнего Джона Синса, погружение в процесс выпадения волос – отличный способ проводить больше времени в спальне.

Звезда сериалов "Ужин с Дени" и "Грязные мамочки 6" рассказал, что наткнулся на этот секрет после того, как как начал брить голову в возрасте 23 лет "по необходимости, а не потому, что мне нравился внешний вид".

Он добавил, что хлопоты с укладкой прядей полностью уменьшились из-за отсутствия прядей, и это сделало внешний вид его собственной фишкой.

В качестве доказательства своей теории Синс указал на некоторых из самых выдающихся людей мира, таких как Джефф Безос и Дуэйн "Скала" Джонсон. Другие смельчаки, такие как принц Уильям и Вин Дизель, также были признаны привлекательными.

Некоторые из самых талантливых людей в мире – лысые,

– сказал он.

Синс, чье настоящее имя Стивен Вулф, работает в порнобизнесе с 2006 года, после того, как как оставил работу на стройке.

Впервые он нашел работу в секс-бизнесе через объявления на сайте Craiglist и начал наращивать свой авторитет на улице, и сейчас он является одной из крупнейших звезд в мире.



Джонни Синс сделал лысину своей фишкой / Фото из инстаграма Синса

Он даже получил награду "Самый популярный исполнитель мужской роли среди женщин" на ежегодной премии Pornhub Awards в 2018 году.

Его работа мешает романтическим отношениям

Синс также рассказал австралийскому изданию о том, как его работа может помешать его романтическим отношениям. Ранее артист был женат на другой звезде взрослого контента Киссе Синс, и они развелись в 2019 году.

"Для большинства из нас и так нелегко ходить на свидания, а работа в секс-бизнесе и секс с несколькими людьми еще больше усложняет ситуацию", – сказал он, добавив, что сейчас он холост и готов к новым знакомствам.

Он добавил, что надеется найти партнершу, которая "готова принять твой образ жизни, а ты примешь ее образ жизни".

В бизнесе довольно легко найти партнера, потому что вы оба делаете одно и то же дело. Вы все еще можете ревновать, и это нормально, ведь это просто общение с другим человеком,

– сказал он.

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Синс объяснил, что быть порнозвездой – это просто работа и средство для достижения цели. В то же время он отметил, что хотел бы идти домой и быть с человеком, с которым встречается, чем работать.

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