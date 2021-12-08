Как пожарить сочный стейк: 4 простых шага для каждого мужчины
Источник:Men's Health
Если ты работаешь над своим телом, то тебе однозначно необходимы источники белка. Мясо – одно из них. Мы же расскажем, как всего за 4 шага приготовить вкусный и сочный стейк.
Понятное дело, что очень и очень многое зависит от качества мяса. Но именно благодаря приготовлению оно раскрывает свои лучшие характеристики. Поэтому было бы несправедливо не поделиться с тобой советами, какие помогут приготовить стейк, который поразит не только тебя, но и твоих друзей.
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За 4 очень простые шаги мы объясним, как сделать стейк идеальным с учетом момента подготовки, соли, температуры и вкуса.
Как пожарить сочный стейк за 4 шага
1. Подготовь мясо
Приправь обе стороны стейка толщиной 3 сантиметра солью и молотым перцем. Добавь несколько щедрых щепоток этих приправ с каждой стороны. Кое-что останется на сковороде, и это нормально. Проведи руками по мясу, распределяя их. Все для того, чтобы не обделить ни один сантиметр.
Приправь щедро кусок мяса солью и перцем / Фото Edson Saldaña
2. Обжарь его
Разогрей сковороду на сильном огне. Когда она начнет дымить, добавь 1 столовую ложку оливкового масла. После этого выложи стейк и хорошо обжарь, переворачивая каждую минуту в течение 6 минут. Убедись, что мясо внутри не до конца прожарено.Мы, конечно, рекомендуем выбрать говядину. Ее можно готовить полностью или, как в нашем случае, в варианте medium.
3. Дай мясу отдохнуть
Когда стейк хорошо подрумянится с обеих сторон, переложи его на тарелку и дай отдохнуть. Но не сиди, сложа руки. Используй это время, чтобы приготовить простой, но вкусный соус к мясу.
4. Приготовь соус
Сними сковороду из огня, добавь несколько ложек вина, пива или мясного бульона и перемешай деревянной ложкой. Добавь 1 столовую ложку сливочного масла, чтобы соус затянулся. Приправь его солью и перцем. Вылей на тарелку и положи нарезанный порциями стейк. Приятного аппетита!
Выложи, нарезанный порциями стейк, на тарелку / Фото José Ignacio Pompé
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С помощью этих советов ты сможешь приготовить вкусный и сочный стейк. Гарантируем, он станет украшением праздничного стола.